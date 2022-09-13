Дві області України атакує сніг у вересні: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко змінилася та похолодання принесло українцям стрімку осінь.

Як повідомляють синоптики ресурсу Gismeteo, незабаром стане ще холодніше, а в кількох областях у вересні навіть випаде мокрий сніг.

Про зимову погоду попередили жителів західних областей.

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"Такий ранній сніг прогнозують тільки в 2 областях України – Львівській та Чернівецькій", - повідомляють синоптики.

Втім зимової казки у вересні чекати звичайно не варто.

Сніг буде мокрий та з частими зливами.

Оскільки температура повітря буде до +15 + 18 вдень, на поверхні сніжинки не затримаються.

У всіх інших областях України снігу у вересні не буде.

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Якою буде зима в Україні

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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