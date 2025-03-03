Погода в Києві у березні: у які дні без парасольки на вулицю краще не ходити

Ви дізнаєтеся:
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Погода в Києві в перший місяць весни буде прохолодною і досить хмарною. Опади різної інтенсивності очікуються майже в половині днів місяця, а середня температура повітря сягатиме лише двох градусів тепла.
Синоптик прогнозує, що в першій декаді березня денні температури стабільно залишатимуться на позначках +6... +9 градусів, передає ТСН.
Нічні заморозки будуть несуттєвими. Температура повітря опуститься до -2 градусів. У зв'язку з цим уранці в столиці не виключена ожеледь.
Короткочасні опади можливі 1, 4, 6, 7 і 8 березня.
У другій декаді місяця погода в Києві буде сонячною 11, 12, 15, 16 і 19 числа.
Дощів у середині місяця буде менше. Зокрема, опади очікуються 13, 14, 17 і 18 березня. До слова, у цей період буде холодніше, ніж на початку місяця. Температура повітря епізодично знижуватиметься до +1... +4 градусів.
Третя декада березня буде традиційно найтеплішою. Стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 градусів. В останній день місяця - 31 березня - температура повітря підніметься до рекордних +18 градусів. Нічні температури триматимуться в межах +3...+7 градусів тепла.
Дощі прогнозуються на 21, 22, 25 і на період із 28 до 31 березня.
Прогноз погоди на березень 2025 року
Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні ставатиме дедалі теплішою. У середині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.
Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою та почнеться вчасно, за календарем.
Раніше повідомлялося, що Україну накриє атмосферний фронт - у яких областях будуть сніг і дощ. Температура повітря в низці областей впаде до -9 градусів, а в деяких регіонах потеплішає до +7 градусів.
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