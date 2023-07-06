Під Києвом випав величезний град розміром з куряче яйце

Сьогодні, 6 липня, в Київській області випав величезний град. Як повідомляють в Telegram очевидці, неприємна погода накрита несподівано.
Величезний град атакував село Димер Вишгородського району, яке знаходиться недалеко від Києва.
Відзначається, що град досягає розміру з куряче яйце.
У Мережі закликають триматися подалі від дерев і по можливості заховати авто.
Дивіться відео, як величезний град влаштував переполох у Київській області:
Погода в Київській області
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі та грози і 7 липня в Києві та області. Крім того, в окремих районах області – град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень – 22-27 ° вище нуля. Температура повітря в області вночі буде +15-20°, а вдень підніметься до + 24-26°.
Погода на липень і серпень в Україні
Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
Читайте також: