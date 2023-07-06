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Під Києвом випав величезний град розміром з куряче яйце

Марія Тупік
6 липня 2023, 15:55 оновлено 6 липня, 16:03
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У Мережі закликають триматися подалі від дерев і по можливості заховати авто.
Величезний град атакував Київську область
Величезний град атакував Київську область / Колаж Главред, фото Київ Info

Сьогодні, 6 липня, в Київській області випав величезний град. Як повідомляють в Telegram очевидці, неприємна погода накрита несподівано.

Величезний град атакував село Димер Вишгородського району, яке знаходиться недалеко від Києва.

Відзначається, що град досягає розміру з куряче яйце.

відео дня

У Мережі закликають триматися подалі від дерев і по можливості заховати авто.

Град в Київській області
Град у Київській області / соцмережі

Дивіться відео, як величезний град влаштував переполох у Київській області:

Погода в Київській області

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі та грози і 7 липня в Києві та області. Крім того, в окремих районах області – град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень – 22-27 ° вище нуля. Температура повітря в області вночі буде +15-20°, а вдень підніметься до + 24-26°.

Погода в Києві 7 липня
Погода в Києві 7 липня / Укргідрометцентр

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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