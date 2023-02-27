УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Мороз буде міцним: синоптики розповіли про нову погоду в березні

27 лютого 2023, 19:37
Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -5 градусів, вдень повітря прогріється до +1 +5 градусів.
Погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останній день зими буде переважно без опадів, тільки вночі на сході може пройти мокрий сніг.

За прогнозами синоптиків, у березні в Україні буде досить прохолодно.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 28 лютого вітер буде переважно північно-західний, помірний, іноді з поривами.

відео дня

Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -5 градусів, вдень повітря прогріється до +1 +5 градусів. На півдні України прогнозується 4-9 градусів тепла, а в Криму аж до +12 градусів.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

У Києві, у вівторок, в нічний час буде -2 -4 градуси, вдень потеплішає до 2 градусів з позначкою "плюс". Опадів не очікується, можливо, навіть проб'ється сонце.

Синоптик розповіла, що початок березня не принесе серйозних синоптичних форс-мажорів - вночі підморожуватиме, вдень теплішатиме. Ймовірні періодичні опади.

читайте такожЩо не можна робити в останній день зими: прикмети на 28 Лютого

Карта погоди

Погода на початок березня

В Укргідрометцентрі зазначають, що протягом 1-2 березня на більшій частині території країни переважно без опадів.

У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер північно-західний 5-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -7 градусів, на півдні країни від +4 до -1 градуса, а вдень 0 +6.

При цьому на Закарпатті та в південній частині +3 +9.

У Криму буде до +13 градусів.

У Карпатах температура вночі становитиме -5 -11 градусів, а вдень близько 0.

Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:22

Ще один удар: 64-річна Мадонна оплакує смерть близької людини

21:19

Майкл Накі. У Путіна немає шансів утримати владуВідеоблоги

21:13

"Вони будуть шукати якнайшвидші рішення": Буданов оцінив загрозу наступу РФ на КиївВідео

20:39

Ротару виступила на залізничному вокзалі в КиєвіВідео

20:03

"Цей період визначить хід війни": наступні 3 місяці будуть дуже активними – БудановВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:59

Урожай буде в 2 рази кращим: навіщо помідори удобрюють кавовою гущеюВідео

19:49

Педагогіка з кулаками: в Москві вчитель до напівсмерті побив учня через зачіскуВідео

19:37

Мороз буде міцним: синоптики розповіли про нову погоду в березніВідео

19:28

"Холодне, потворне почуття": Шон Пенн розповів про зустріч з Путіним в компанії МихалковаВідео

Реклама
19:20

Як виглядає російська перемога - вже не знає ніхто, навіть ПутінПогляд

19:14

Зняв відео для коханки: путінський генерал оголився на камеру і станцював стриптизВідео

19:00

Що на виделці у монарха: дивні кулінарні заборони британської королівської сім'ї

18:58

Загроза поставок Китаєм зброї Росії: Буданов зробив заявуВідео

18:49

Жорстоко знущалися над мирними людьми: в Україні затримали очільників окупантської катівні в Херсоні

18:45

Літак РФ в Мачулищах підірвала білоруська опозиція: деталіВідео

18:22

Які імена притягують щастя: про все розкажуть особливі букви

18:20

Чи можна пити чай з вином: дивовижні відомості про незвичайну суміш напоїв

18:00

Торгівців забороненими речовинами в Україні почнуть масово викривати та здаватиВідео новости компании

17:58

Навіщо господині кладуть лавровий лист в крупу: мало хто знає про цей секрет

17:41

РФ зібрала сотні одиниць ударної авіації і змінює тактику обстрілів: є ризик атаки з повітря – ГУРВідео

Реклама
17:41

Путін скоро втратить президентське крісло: його можуть вбити "свої" люди - журналістВідео

17:15

В Україні може статися сильний землетрус магнітудою 7 балів: сейсмолог назвав містоВідео

17:06

Чи можна виростити лаврове дерево вдома: приправа вирощена своїми руками

16:32

Що не можна робити в останній день зими: прикмети на 28 лютогоВідео

16:24

Удар у відповідь України і НАТО: у ЗСУ оцінили сценарій висадки військ РФ у Придністров'їВідео

16:12

"Диктатор не наїсться одним шматком": після поразки Путін розв’яже нову війну – журналістВідео

16:10

Знаки зодіаку які люблять тільки себе: їх егоїзм вражаєВідео

15:58

Корисні, смачні і швидкі 3 салати на Великий піст 2023: рецепти, від яких зупинитися не можнаВідео

15:58

Астролог назвав міста України, жителям яких потрібно побоюватися обстрілів в найближчі дніВідео

15:47

Гороскоп на завтра 28 лютого 2023: Овнам - гроші, а Дівам - чужі проблеми

15:39

У Путіна злякалися і вибухнули звинуваченням на адресу України і Заходу через Придністров'яВідео

15:37

Відому модель вбили і розчленували з жорстокістю, що холодить душу

15:28

Механізована бригада ЗСУ отримала ще два авто від Favbet Foundation

15:21

Садизм, тортури й вбивства цивільних: армія РФ показує "звіриний вискал" — журналіст

14:52

Журналіст спрогнозував, чи буде вихід ЗСУ на кордони 91-го означати закінчення війниВідео

14:51

Путін не виведе війська з України: Накі назвав причинуВідео

14:45

F-16 можуть передати у вирішальний момент: США обіцяють Україні зброю для перемоги

14:33

Як прибрати зморшки під очима в домашніх умовах: дешеві народні засобиВідео

14:28

"Україна має право на військовий сценарій": у Молдові пояснили ситуацію з Придністров'ямВідео

14:10

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вперше показала свою справжню маму

Реклама
14:06

У 50 виглядають на 30 і живуть до 100 років: у чому секрет молодості китайців

13:48

"Я люблю тебе, поки чути вибухи": Мілла Йовович зворушила віршем про війну в УкраїніВідео

13:47

Бунт іркутських мобілізованих: окупантів кидають на штурм як витратний матеріал

13:23

Маму шістьох дітей зненавиділи в мережі за те, як вона годує своїх дітей: вона відповілаВідео

13:21

Що чекає на Україну після перемоги над Росією: Майкл Накі зробив прогнозВідео

13:17

Що любить картопля при посадці: урожай буде нікуди подітиВідео

13:13

Не змогли допомогти: Джамалі в Польщі викликали швидкуВідео

13:10

Молдова може стати наступною жертвою РФ: Путін хоче сухопутний коридор у Придністров'я - CNNВідео

12:50

"Відразу верещать" : в ОП "умили" Медведєва, який пригрозив знищити "світ без РФ"

12:22

"Сьогодні ми з Україною": Лайма Вайкуле розлютила росіян відмовою брехати глядачевіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти