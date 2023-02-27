Мороз буде міцним: синоптики розповіли про нову погоду в березні

Погода в Україні в останній день зими буде переважно без опадів, тільки вночі на сході може пройти мокрий сніг.
За прогнозами синоптиків, у березні в Україні буде досить прохолодно.
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 28 лютого вітер буде переважно північно-західний, помірний, іноді з поривами.
Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -5 градусів, вдень повітря прогріється до +1 +5 градусів. На півдні України прогнозується 4-9 градусів тепла, а в Криму аж до +12 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
У Києві, у вівторок, в нічний час буде -2 -4 градуси, вдень потеплішає до 2 градусів з позначкою "плюс". Опадів не очікується, можливо, навіть проб'ється сонце.
Синоптик розповіла, що початок березня не принесе серйозних синоптичних форс-мажорів - вночі підморожуватиме, вдень теплішатиме. Ймовірні періодичні опади.
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Погода на початок березня
В Укргідрометцентрі зазначають, що протягом 1-2 березня на більшій частині території країни переважно без опадів.
У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах місцями очікується ожеледиця.
Вітер північно-західний 5-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -7 градусів, на півдні країни від +4 до -1 градуса, а вдень 0 +6.
При цьому на Закарпатті та в південній частині +3 +9.
У Криму буде до +13 градусів.
У Карпатах температура вночі становитиме -5 -11 градусів, а вдень близько 0.
Погода на початок березня в Україні
Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.
Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
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