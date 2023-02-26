Нові снігопади в Україні: синоптики попередили про сильні "морози" у березні

Погода в Україні взимку була з різкими перепадами температури. За даними синоптиків, холодні повітряні маси повернуться в північно-східні регіони і залишаться там у березні.
Як свідчать дані метеосайту Gismeteo в Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях в березні справжня зимова погода пануватиме в цих регіонах цілий тиждень, з 8-го по 13-е число, де вночі можливе зниження температури до -9.
У південних регіонах також буде холодно, мороз прогнозується до -5 градусів. Вдень температура коливатиметься від незначного "мінуса" до невеликих "плюсів", опадів не очікується.
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Погода в Києві в березні
У Києві березень буде холодним з морозними ночами, але без сильних опадів. За прогнозами синоптиків, невеликий сніг випаде всього три рази за весь березень.
Середня температура в березні складе близько +3 градусів. Перші дні будуть морозними і сніговими, від -3 до +3 градуси вдень. Зокрема, сніг очікується 1 березня (+4 градуси вдень, -2 градуси вночі) і 5 березня (+1 градуси вдень і -3 градуси вночі).
З 9 числа трохи потеплішає, температура триматиметься в межах 5-8 градусів тепла вдень. Найтепліші дні першого місяця весни будуть 14-15 березня і 19-20 числа – близько +10 градусів.
Невеликий дощ з мокрим снігом очікується в період з 23 по 25 березня.
Ночі протягом майже всього березня будуть холодними - від -4 градусів морозу до +5 градусів тепла.
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Погода на початок березня в Україні
Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.
Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
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