До України йдуть дощі та мокрий сніг: де вдарить негода

В Україну повертаються дощі / ua.depositphotos.com

Новий тиждень в Україні розпочався без опадів, однак громадянам слід підготувати парасольки, адже починаючи з середи до українських міст повернуться дощі. Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі для Meteoprog.

За його словами, уже 19-20 жовтня атмосферний тиск почне помітно знижуватись. На небі побільшає хмарності у зв'язку з розвитком циклонічної діяльності. Спочатку дощі прийдуть до західних та північно-західних областей, а вже до кінця тижня та на вихідних охоплять більшу частину України. Синоптик попередив, що найбільш інтенсивними опади будуть на Лівобережжі країни.

"У середу, 19 жовтня, атмосферні фронти принесуть невеликі дощі вночі у західні та північні області України, вдень також у центральні регіони та Харківщину", - прогнозує Кібальчич.

Погода на середу / Meteoprog

Вже у четвер, 20 жовтня, невеликі дощі пройдуть у північних, центральних та східних областях країни. Крім того, у п'ятницю, 21 жовтня, на сході України очікується дощ з мокрим снігом.

Погода на четвер / Meteoprog

На вихідні, 22-23 жовтня, на більшій частині території України переважатиме антициклональний характер погоди, проте малорухомий атмосферний фронт із центральної Європи спричинить невеликі дощі у західних, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, нещодавно народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що погода в Україні до кінця жовтня буде морозною. За його словами, остання декада місяця налякає зимою: очікується сніг.

Раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими. Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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