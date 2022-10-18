Потепління буде недовгим: українців попередили про різке похолодання і назвали дати

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Погоду в Україні найближчим часом визначатиме протистояння циклонів і антициклонів, тому погода буде мінливою, розповів синоптик Віталій Постригань.

Він прогнозує "температурні гойдалки" і пише в Facebook, що в Центральній Україні очікується "сплеск тепла" з денними температурами до +19º.

Однак з середи погода зміниться, атмосферні фронти з північного заходу проявлять себе дощами, а холодне повітря, що надходить в тилову частину циклону в четвер, зумовить стрімке зниження температури.

Синоптик прогнозує дощі і прохолодний температурний режим до кінця тижня. Температура вдень опуститься до 4-10 градусів тепла, а вночі варто очікувати до 0 градусів.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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