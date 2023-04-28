6 областей України накриють заморозки - Укргідрометцентр

Різке похолодання очікується вже цієї ночі, кажуть синоптики.

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6 областей України накриють заморозки / УНІАН

Майже по всій території України очікуються заморозки як на поверхні грунту, так і в повітрі.

Різке зниження температури очікується вночі, 29 квітня попереджає український гідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях заморозки в повітрі 0-5° (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

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Також у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях заморозки 0-3° будуть на поверхні ґрунту. Там оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Погода в Україні в травні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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