Обрушиться ураган: в Україну йде потужний циклон

Стовпчики термометрів завтра вдень в середньому покажуть від +15 до +20 градусів, а вночі +4 +9 градусів.

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Погода в Україні / фото УНІАН, колаж Главред

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Після значного потепління буде дощ, місцями очікуються грози.

Як зазначає Укргідрометцентр в Facebook, вдень буде до + 20 градусів.

26 квітня на більшості території нашої країни буде хмарно з проясненнями. На заході, півночі та півдні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

відео дня

На решті території України без опадів. Вітер переважно Південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра вдень в середньому покажуть від +15 до +20 градусів, а вночі +4 + 9 градусів.

Погода в Україні 26 квітня / Укргідрометцентр

У західних і східних областях вдень +9 +14 градусів, а в Карпатах протягом доби +1 +6.

У Києві буде мінлива хмарність. Вітер південний 7-12 м / с вночі в Києві опадів не очікується, але вдень можливий дрібний дощ з грозою.

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Температура повітря вдень прогнозується +15 +17 градусів, а вдень опуститься до + 7 + 9.

Карта погоди в Україні / meteoprog.com

Дивіться відео про те, як більше трьохсот дерев магнолій розквітли в Києві.

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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