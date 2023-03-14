Зірка "Кріпосної" розповів сумну історію про бабусю, яка не хоче тікати зі Слов'янська

Актор Олександр Пецериця розповів, що вкрай хвилюється через свою бабусю, яка навідріз відмовляється покинути своє житло і господарство в Слов'янську.

Олександр Печериця / колаж фото "24 канал" та Instagram

Бієць ЗСУ та український артист Олександр Печериця, відомий за ролями у серіалах "Віталька" і "Кріпосна", розповів, що його рідна бабуся відмовляється їхати зі Слов'янська, біля якого йдуть запеклі бої. Про це зірка розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

"Хочу відстояти своє право на те життя, яким я жив. Тому що це моя війна, це моя особиста. Спасибі своїм батькам, дідам і прадідам, що у мене є ця кров. Україна має бути українською. Спасибі, Боже, що я не мо**аль", – сказав актор.

Пецериця розповів, що вкрай хвилюється через свою бабусю, яка навідріз відмовляється покинути своє житло і господарство в Слов'янську.

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"Ми вмовляли, просили, навіть хотіли з татом просто відвезти відразу. Бабуся, сідай, поїхали. Не хоче. Вона на землі, у неї є господарство, є про що піклуватися і за що відповідати", – закінчив Свою сумну розповідь артист.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік в ВСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Тому що я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі", – роз'яснила актриса.

Пізніше Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батькам у Чернігові.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках вже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла артистка. Але пізніше їй все ж вдалося домовитися про евакуацію батьків до Хмельницького.

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