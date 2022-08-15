Вдівець Писанки розповів, коли і де її поховають

У Києві пройдуть похорони Руслани Писанки, української артистки і телеведучої. Коли і де пройдуть церемонії прощання і поховання, розповів її вдівець.
У Києві 21 серпня нинішнього року пройдуть похорон легендарної української актриси і телеведучої Руслани Писанки. Про це написав її вдівець ігор Ісаков на своїй сторінці в Facebook.
Церемонія прощання пройде в Спасо-Преображенському соборі столиці. Об 09.00 - початок Божественної літургії, а об 11.00 ‒ церемонія похорону Писанки та її матері, Діни Василівни.
"Вітаю. 21.08.22. Спасо-Преображенський собор, вулиця Маршала Конєва, 3а (станція метро "Іподром"). О 9 годині початок Божественної літургії. Близько 11 години – чин похорону Руслани та її мами, Діни Василівни", – написав Ісаков.
Смерть Руслани Писанки
Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.
Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.
В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.
Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.
Інші новини:
- "Мрію носитися з колишньою прудкістю": Сумська показала Останнє повідомлення від Писанки
- Стало відомо, з ким Руслана Писанка провела останній місяць життя
- У мережі розлетілося раритетне відео, на якому Руслана Писанка вела прогноз погоди