Вдівець Писанки розповів, коли і де її поховають / колаж УНІАН та Instagram

У Києві 21 серпня нинішнього року пройдуть похорон легендарної української актриси і телеведучої Руслани Писанки. Про це написав її вдівець ігор Ісаков на своїй сторінці в Facebook.

Церемонія прощання пройде в Спасо-Преображенському соборі столиці. Об 09.00 - початок Божественної літургії, а об 11.00 ‒ церемонія похорону Писанки та її матері, Діни Василівни.

"Вітаю. 21.08.22. Спасо-Преображенський собор, вулиця Маршала Конєва, 3а (станція метро "Іподром"). О 9 годині початок Божественної літургії. Близько 11 години – чин похорону Руслани та її мами, Діни Василівни", – написав Ісаков.

Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.

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