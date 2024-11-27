Василіса Фролова в шикарній сукні вийшла заміж за батька свого єдиного сина

Стисло:
- Василіса Фролова та Дмитро Котеленець одружилися
- Пара разом виховує спільного сина
Українська ведуча Василіса Фролова через три роки після народження сина вирішила узаконити свої стосунки з його батьком: вона та продюсер Дмитро Котеленець зв'язали себе узами шлюбу в Абу-Дабі, де живуть з початку повномасштабної війни.
Про це Фролова повідомила у своєму блозі у Facebook. Радісна подія в житті молодят сталася ще 20 листопада, але сьогодні вона набула розголосу в ЗМІ. Після цього ведуча вирішила опублікувати в Instagram весільні кадри.
Варто зазначити, що від пишної церемонії Фролова і Котеленець відмовилися. Вони скромно розписалися в місцевому РАГСі, і їхнім свідком був їхній син Родіон. Він же ніс поділ маминої весільної сукні - Василіса все ж не відмовила собі в задоволенні вбратися в біле.
Вона обрала ретро-сукню в стилі початку 20-го століття. Дмитро одягнув сорочку з гербом України та джинси.
"Нехай хороші речі трапляються", - підписала свої весільні знімки Василіса Фролова.
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Хто така Василіса Фролова?
Василіса Фролова (Юлія Фролова) - українська теле- і радіоведуча та модель. Працювала на проєктах "Хочу Євро", "Фабрика зірок", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки и Шмотки", "Шоуманія" тощо. Співпрацювала з каналами М1, 1+1, ТЕТ, Інтер, Новий канал.
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