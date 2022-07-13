Сміялися всі: Кошовий розповів бійцями ЗСУ нецензурний анекдот про Арестовича

Кошовий розповів бійцями ЗСУ нецензурний анекдот про Арестовича / скрнішот

Актор студії" Квартал 95 " Євген Кошовий разом з колегами виступив перед бійцями ЗСУ.

Під час концерту для українських бійців керівник Студії "Квартал 95" розповів анекдот, в якому згадав радника глави офісу президента Олексія Арестовича.

"Зустрічаються Білосніжка, Дюймовочка і [людина, яка багато говорить - незенз.]. Дюймовочка каже: "я найменша". Білосніжка каже: "я найкрасивіша". [Людина, яка багато говорить - незенз.] каже:"Ну, у мене по імені все зрозуміло". Йдуть вони в "будинок правди", приходять, побули там. Вибігає в істериці Дюймовочка і каже:"виявляється, я не найменша, є ще хлопчик-мізинчик". Білосніжка вибігає в сльозах: "я не найкрасивіша, є ще спляча красуня...". Виходить на поріг "дому правди" [людина, яка багато говорить - незенз.] і каже: "Так, я не зрозумів, хто такий Арестович?"- розповів анекдот Кошовий.

Судячи з усього, жарт зайшов, бо деякі військові навіть зустріли його оваціями.

Раніше співачка Анастасія Приходько зробила несподівану заяву про радника глави офісу президента Олексія Арестовича. В інтерв'ю славі Дьоміну артистка зізналася, що не дивиться його інтерв'ю, оскільки той її бісить.

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