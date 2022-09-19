З подарунками від покійних батьків: опубліковано передсмертний портрет королеви Єлизавети II

Британська королівська сім'я опублікувала останній фотопортрет королеви Єлизавети II перед смертю / instagram.com/theroyalfamily

8 вересня 2022 року в замку Балморал пішла з життя королева Єлизавета II. 96 - річна монархиня померла в колі близьких, але її смерть - особиста трагедія кожного британця.

Напередодні її похорону, якийвідбудуться 19 вересня, на офіційних сторінках британської королівської сім'ї в соціальних мережах був опублікований останній офіційний фотопортрет блискучої Єлизавети II.

Знімок був приурочений до 70-річчя королеви на британському престолі, яке вона святкувала в цьому році. Єлизавету зняли в небесно-блакитному костюмі і з красиво укладеним волоссям. В якості прикрас вона вибрала свої улюблені перли і особливу брошку.

Парні брошки-кліпси з аквамарина були піднесені Єлизаветі (тоді ще принцесі) на честь її 18-річчя її батьками - королем Георгом VI і королевою-консортом Єлизаветою. Прикраси являють собою стилізовані літери W - перші в прізвищі королівської сім'ї (Віндзор - Windsor).

До останнього портрету королеви була залишена своєрідна епітафія: "Новий фотопортрет випущений напередодні похорону Її Величності Королеви. Цього року він був приурочений до платинового ювілею Її Величності, оскільки вона стала першим британським монархом, який досяг цього рубежу. Пізніше мільйони людей збируться разом, щоб віддати належне її чудовому життю".

Британська королівська сім'я опублікувала останній фотопортрет королеви Єлизавети II перед смертю / instagram.com/theroyalfamily

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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