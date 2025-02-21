"Відкриє нові можливості": в Україні можуть заблокувати російську музику

Петиція вже зібрала необхідну кількість підписів.

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Блокування російськомовної музики в Україні / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

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Петиція щодо заборони російськомовної музики набрала необхідні підписи

Чим небезпечне прослуховування пісень російських виконавців

В Україні електронна петиція до Кабінету Міністрів щодо блокування російськомовної музики на стримінгових сервісах, як-от Apple Music і Spotify, набрала необхідні 25 тисяч підписів. Це означає, що уряд зобов'язаний розглянути це питання протягом трьох місяців.

Збір підписів пройшов рекордно швидко - необхідну кількість голосів було досягнуто всього за 4 дні. Стан петиції можна перевірити на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

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Автор звернення Олександр Леоненко зазначає, що російськомовний контент є не тільки культурним аспектом, а й питанням національної безпеки. Він вважає, що прослуховування таких пісень приносить прибуток артистам, а відповідно і податкові відрахування до бюджету країни-агресора.

Також зазначено, що обмеження російськомовного контенту сприятиме розвитку україномовної музики

"Заборона на пісні російською мовою не обмежить свободу вибору громадян, оскільки українці зможуть насолоджуватися великою кількістю музики, виконаної іншими мовами. Це також відкриє нові можливості для популяризації музики інших народів", - заявив Леоненко.

Українці підтримали заборону російської музики / фото: скрін t.me/glavredinfo

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Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.

А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита і записала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.

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