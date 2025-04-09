Кожна копійка відлита у смерть: у РФ подякували українцям за прослуховування російського гурту

Російський пропагандистський телеграм-канал наочно пояснив, чому не можна слухати російську музику.

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Українці знову слухають українці / Колаж Главред, фото КП, Instagram/ayyola.music

Коротко:

Від чого радіють росіяни

Чому не можна слухати російську музику

У терористичній Росії подякували українцям за те, що вони слухають пісню одного з російських гуртів AY Yola "Homay".

Саме ця пісня очолила сотню в українському Apple Music. Пісня Російсько-башкирського гурту з Уфи посіла перше місце серед українських меломанів.

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Що слухають українці / Скріншот Apple Music

Аби українцям, які продовжують слухати російські гурти та пісні, наочно пояснити, чому цього робити не можна, терористичний і пропагандистський телеграм-каналу "русский имперетив" детально розповів, на що використовується кожна копійка від прослуховування російських посередніх гуртів.

"Спасибі українським БРАТЯМ за підтримку війни, кожна копійка від прослуховування цієї чудової башкирської пісні буде відлита російськими зброярами в ФАБи і Герані. Ви будете звільнені", - пишуть окупанти.

Що станеться, якщо слухати музику з РФ / Скріншот телеграм

Цікаво, що назва гурту башкирською мовою означає "вселенські закони, статут", "звід правил світобудови" - вічні цінності: не вбий, не вкради, шануй старших, захищай молодших, що цілком суперечить тому вселенському злу, яке творить Росія в Україні та у світі.

Гурт, який допомагає Росії знищувати Україну / Фото Instagram/ayyola.music

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Раніше Главред писав про те, що в Україні електронна петиція до Кабінету Міністрів щодо блокування російськомовної музики на стрімінгових сервісах, таких як Apple Music і Spotify, набрала необхідні 25 тисяч підписів. Це означає, що уряд зобов'язаний розглянути це питання протягом трьох місяців.

А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита ізаписала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.

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