Головний стриптизер диванних військ: путініст Тарзан підскубує російських зірок, що покидають рф

Тарзан висловився про російських зірок, що покинули РФ / Instagram

52-річний стриптизер Сергій Глушко (Тарзан), який здобув популярність завдяки шлюбу зі співачкою українського походження Наташею Корольовою, вирішив розкритикувати російських зірок, які тікають з рф від божевільного тирана-президента та його кривавої військової політики, зокрема в Ізраїль.

Тарзан з перших днів повномасштабного військового вторгнення в Україну підтримував путіна і навіть намагався загрожувати цивілізованому суспільству Третьої світової.

Старий танцівник, в надії погрітися ще трохи біля вогню, яким вже почала палахкотіти росія, що руйнується санкціями і чварами, вирішив хайпанути наостанок і видав тираду про тих, хто виїжджає з країни.

Їх Глушко невтішно порівняв з продуктами життєдіяльності: "Всіх росіян я від душі хочу привітати з тим, що звалили ті, хто вчиться зараз картавити. Дякую, російська весна! Позбавила росію від [фекалій - неценз.]".

У коментарях артиста дорікнули в тому, що розмірковувати на подібні теми дуже зручно, сидячи вдома на дивані, в теплі та затишку. Також у Тарзана поцікавилися, чому ж він сам, офіцер армії в запасі, який ще цілком призовного віку, або його 20-річний син Архип не пішли захищати "ідею", за яку так ратує стриптизер.

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Раніше мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай рішуче підтримала Україну і без вагань відреклася від зятя-путініста Тарзана.

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