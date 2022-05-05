Проміняла Україну на труси: Наташа Корольова засвітилася на концерті в обіймах рашиста-Тарзана

Наташа Корольова підтримала рашистів на концерті до 9 травня / instagram.com/koroleva__star

Російська співачка українського походження Наташа Корольова остаточно визначилася зі своєю позицією щодо війни в Україні.

4 травня в підмосковному селі Крекшино відбувся продаж Корольовою своєї Батьківщини - співачка взяла участь у концерті присвяченому 9 травня. Разом зі зрадницею на сцену виходили відкриті рашисти Алксандр Буйнов, Лев Лещенко, і чоловік псевдокиевлянки Сергій Глушко (Тарзан).

Раніше в ЗМІ ходили чутки про те, що артистка переживає кризу у відносинах зі старим стриптизером - Тарзан неодноразово публічно демонстрував своє схвалення військової політики кремля, а Коольовій приписували патріотизм і проукраїнські настрої.

Однак цей виступ на концерті перекреслив всі надії на порядність Наташі Поривай (справжнє прізвище співачки).

До слова, фотографії з заходу, на яких світиться Корольова та її чоловік-путініст, в Мережу виклала інша учасниця концерту. У той час як сама артистка делікатно мовчить про цю подію в своїх соціальних мережах.

Наташа Корольова підтримала рашистів на концерті до 9 травня / instagram.com/mikheevaofficial

Наташа Корольова підтримала рашистів на концерті до 9 травня / instagram.com/mikheevaofficial

читайте такожПоглумилася над Україною: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

Раніше журналіст Дмитро Гордон піддав жорсткій критиці українку Наташу Корольову за те, що вона рекламує концерт в російському Урюпінську, замовчуючи геноцид свого народу.

Інші новини: