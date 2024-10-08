"Спустошена і вичавлена": Тоня Матвієнко емоційно звернулася до покійної мами

Тоня Матвієнко пообіцяла зробити концерт пам'яті Ніни Матвієнко.

https://glavred.net/stars/opustoshennaya-i-vyzhataya-tonya-matvienko-emocionalno-obratilas-k-pokoynoy-mame-10603349.html Посилання скопійоване

Тоня Матвієнко сумує за покійною мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko/?hl=uk

Рівно рік тому, 8 жовтня, померла народна артистка України Ніна Матвієнко, з цього приводу її дочка Тоня Матвієнко написала зворушливий пост.

На своїй сторінці в соцмережах Тоня опублікувала архівне фото мами і розповіла, як вона переживає втрату.

відео дня

"Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я дізналася, що почалася війна. Спустошена і вичавлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю, що таке втрата і знаю, що таке цінувати. Я не могла ходити на цвинтар і не прибирала з вашого дому речі. Спочатку не хотілося ніде з'являтися, бо люди згадували вас, а для мене це було як по живому", - написала Тоня.

Також співачка зазначила, що зараз у неї все добре, а також згадала про те, що президент Зеленський посмертно нагородив Ніну Митрофанівну відзнакою "Національна легенда України".

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

Хто така Ніна Матвієнко? Ніна Митрофанівна Матвієнко - українська співачка та актриса. Народна артистка Української РСР (1985), лауреатка Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1988), Герой України. Входила до Спілки кінематографістів України (1989). Мати співачки Антоніни Матвієнко.

Ніна Матвієнко - останні новини по темі

Нагадаємо, Тоня Матвієнко розповіла, що і сама Ніна Митрофанівна, і її близькі, дізналися про хворобу випадково - у серпні у співачки просто заболів живіт, вона звернулася до лікаря і почула страшну новину.

А також Амадор Лопес, який товаришував із Ніною Матвієнко, згадав, що вона до останнього вірила у своє одужання.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред