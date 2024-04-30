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Член королівської сім'ї з візитом у Києві: Олена Зеленська підкорила стильним образом

Еліна Чигис
30 квітня 2024, 11:16
Герцогиня Единбурзька приїхала до Києва і вже зустрілася з Оленою Зеленською та Володимиром Зеленським.
герцогиня Единбурзька Софі, Олена Зеленська
Герцогиня Единбурзька Софі з візитом у Києві / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Уперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну з візитом прибула член британської королівської сім'ї - герцогиня Единбурзька Софі.

Олена Зеленська у своїх соцмережах розповіла, що герцогиня зустрілася з людьми, які пережили сексуальне насильство, а потім поспілкувалася з Володимиром Зеленським.

"Перший від початку повномасштабного вторгнення візит члена королівської сім'ї Великої Британії в Україну. Бути сьогодні на українській землі - справжня мужність і хоробрість. А для українців кожен такий візит - вияв солідарності та підтримки", - зазначила Олена Зеленська.

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Також перша леді України висловила герцогині Софі слова вдячності.

"У розмові з Її Королівською Високістю подякувала за участь Великої Британії в судовому переслідуванні за російські воєнні злочини. Це підтримка з боку Сполученого Королівства і Консультативної групи з питань жорстоких злочинів, і мобільних груп правосуддя, і навіть навчання наших суддів та криміналістів", - написала Зеленська.

Герцогиня Единбурзька відвідала центр допомоги врятованим, до створення мережі яких долучився британський уряд. Ще Зеленська показала герцогині Софі тисячолітню пам'ятку з фонду ЮНЕСКО - Софію Київську.

Для зустрічі герцогиня одягнула сукню від бренду Etro вартістю $1300, доповнивши образ блакитним клатчем від бренду Sophie Habsburg та білими лоферами Nicola Sexton.

А перша леді України одяглася в костюм синього кольору: штани палаццо і двобортний жакет. Образ вона завершила коричневою сорочкою та брошкою золотого кольору у формі кордонів України.

Хто така Олена Зеленська?

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Олена Зеленська - останні новини за темою

Зазначимо, перша леді України Олена Зеленська підтримала принцесу Уельську від імені себе і всього українського народу на тлі офіційного повідомлення про онкозахворювання Кейт Міддлтон.

А також Олена Зеленська продемонструвала елегантний лук на зустрічі з королевою Каміллою. Для зустрічі Олена обрала фактурний короткий піджак кремового кольору, чорні штани-палаццо, які вже стали візитною карткою в образах першої леді, а також чорні туфлі-човники.

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