Жінка вважає, що третій чоловік Анни Сєдокової помер випадково.

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Яніс Тімма наклав на себе руки - у спортсмена вже були спроби суїциду / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Яніс Тімма вчинив суїцид у День народження Анни Сєдокової

Сусідка пари в Маямі розкрила нові деталі про баскетболіста

У ніч на 17 грудня латвійський баскетболіст Яніс Тімма був знайдений мертвим у центрі столиці країни-окупанта. Спортсмен наклав на себе руки в День народження своєї другої колишньої дружини - співачки Анни Сєдокової.

Громадськість і сім'я Тімми побічно звинувачує артистку в доведенні чоловіка до самогубства. Проте є версія, що баскетболіст і раніше був схильний до саморуйнування, а розлучення з Анною лише стало каталізатором трагедії.

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Так у росЗМІ стали з'являтися новини про те, що Яніс до своєї смерті вже здійснював спроби самогубства. Про один із таких випадків нібито розповіла сусідка Тімми і Сєдокової в США Лаура Іост.

"Яніс понад місяць тому в нашому будинку в Маямі в прямому ефірі вже намагався себе вбити. Тоді я була, чесно кажучи, рада, що він цього не зробив", - розповіла вона. При цьому Іост зазначила, що не вірить, що баскетболіст справді був готовий попрощатися з життям: "Він любив її (Анну) і не зміг впоратися, не виявилося поруч нікого. Чи хотів він піти з життя? Я думаю, що ні. Скоріш, не розрахував".

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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