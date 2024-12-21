Коротко:
- Яніс Тімма вчинив суїцид у День народження Анни Сєдокової
- Сусідка пари в Маямі розкрила нові деталі про баскетболіста
У ніч на 17 грудня латвійський баскетболіст Яніс Тімма був знайдений мертвим у центрі столиці країни-окупанта. Спортсмен наклав на себе руки в День народження своєї другої колишньої дружини - співачки Анни Сєдокової.
Громадськість і сім'я Тімми побічно звинувачує артистку в доведенні чоловіка до самогубства. Проте є версія, що баскетболіст і раніше був схильний до саморуйнування, а розлучення з Анною лише стало каталізатором трагедії.
Так у росЗМІ стали з'являтися новини про те, що Яніс до своєї смерті вже здійснював спроби самогубства. Про один із таких випадків нібито розповіла сусідка Тімми і Сєдокової в США Лаура Іост.
"Яніс понад місяць тому в нашому будинку в Маямі в прямому ефірі вже намагався себе вбити. Тоді я була, чесно кажучи, рада, що він цього не зробив", - розповіла вона. При цьому Іост зазначила, що не вірить, що баскетболіст справді був готовий попрощатися з життям: "Він любив її (Анну) і не зміг впоратися, не виявилося поруч нікого. Чи хотів він піти з життя? Я думаю, що ні. Скоріш, не розрахував".
Смерть Яніса Тімми - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.
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Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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