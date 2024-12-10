Визнав маму зрадницею: син Таїсії Повалій звернувся до співачки

Денис Повалій залишив колаборантці неоднозначне послання.

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Денис Повалій публічно назвав Таїсію Повалій зрадницею / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Коротко:

Денис Повалій привітав маму-путіністку з 60-річчям

Він публічно визнав запроданку зрадницею

Співачка Таїсія Повалій, яка під час повномасштабної війни підтримала країну-окупанта і там із ненавистю до України транслює пропагандистські наративи, 10 грудня святкує ювілей - їй виповнилося 60 років.

Привітати артистку-колаборантку з цією датою вирішив її єдиний син - музикант Денис Повалій. У своєму блозі в Instagram він опублікував відео, на якому невпізнанна Таїсія (ще до численних пластичних операцій і філерів) виконує пісню українською мовою "Чарівні сни".

відео дня

Виступ артистки Денис Повалій супроводив іронічним підписом. "Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю", - написав він.

Варто зазначити, що син Таїсії Повалій був украй обурений тим, що у співачки, якій СБУ на початку 2024 року оголосила про підозру в колабораціонізмі одразу за трьома статтями, відбиратимуть українське майно за рішенням ВАКС. При цьому він не наважується публічно засудити маму-зрадницю, але й зазначає, що її переконань не поділяє.

Денис Повалій публічно назвав Таїсію Повалій зрадницею / instagram.com/den_povaliy

Таїсія Повалій - останні новини:

Раніше український музикант Андрій Данилко (співачка Вєрка Сердючка) відверто висловився про колишню подругу Таїсію Повалій, хорошими стосунками з якою колись пишався.

Також співачка-зрадниця Таїсія Повалій з крокодилячими сльозами на очах розповіла про поїздку до окупованого Луганська, і поділилася мріями про концерт у Києві.

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