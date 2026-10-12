"Ловелас": дівчина Цимбалюка розповіла, яким він є насправді

Тарас Цимбалюк виявився однокоханим-ловеласом.

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Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк - гарна пара / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Світлицька, Тарас Цимбалюк

Коротко:

Яку характеристику дала Світлицька Цимбалюку

Як зараз живе і будує стосунки пара

Український актор Тарас Цимбалюк, який не так давно офіційно підтвердив роман з Оленою Світлицькою, виявляється, ловелас.

У проєкті"Ближче до зірок" актриса розповіла, що Тарас Цимбалюк - ловелас, але тільки для неї.

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"Тарас однолюбний. Так, він ловелас, але тільки для мене. Він найкраща людина, яка тільки може бути, для тієї сформованої Аленки, яка є зараз. Ні у кого не може бути такого зв’язку, як у нас з ним", - додала зірка.

Олена Світлицька - дівчина Тараса Цимбалюка / скрін з відео

Світлицька також розповіла, що, незважаючи на стосунки, пара все ж живе окремо. "Ми живемо окремо. Але іноді він живе у мене, а я - у нього. І мені, чесно кажучи, це подобається", - каже вона.

Що стосується шлюбу, то Світлицька, яка вже була одружена, не поспішає пов’язувати себе новими узами.

Про другий шлюб актриса поки що не думає і не поспішає узаконювати стосунки з Цимбалюком. Зараз вона насолоджується нинішнім етапом життя.

"Найкращий період у житті кожної жінки - час між першим і другим шлюбом. Тому зараз я у своєму розквіті", - додала знаменитість.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

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Про особу: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" та "Жіночий лікар".

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