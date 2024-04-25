УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"Толік, поїдь у Донецьк": у Мережі висміяли Тимощука за позов проти УАФ

Дмитро Відоменко
25 квітня 2024, 14:51
У РФ вважають, що Спортивний арбітражний суд (CAS) нібито має стати на бік Анатолія Тимощука в його позові проти Української асоціації футболу.
Тимощук, скрини
Анатолій Тимощук подав позов проти УАФ / Колаж Главред, фото УНІАН

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) нібито зобов'язаний стати на бік футболіста-втікача Анатолія Тимощука в його позові, поданому проти Української асоціації футболу (УАФ). Якийсь професор Російського академічного університету Олексій Киласов у коментарі порталу Bfm заявив, що в УАФ нібито немає причин для санкцій щодо Тимощука.

Колишній гравець донецького "Шахтаря", мюнхенської "Баварії" і "Зеніту" з країни-агресора РФ оскаржує у Швейцарії позбавлення його всіх нагород і тренерської ліцензії в Україні.

Хто такий Анатолій Тимощук?

Анатолій Тимощук - футболіст, колишній півзахисник. З 2017 року - асистент головного тренера російського ФК "Зеніт" У складі санкт-петербурзького "Зеніту" чемпіон Росії, володар Суперкубка Росії, володар Кубка і Суперкубка УЄФА. У складі мюнхенської "Баварії" дворазовий чемпіон Німеччини, дворазовий володар кубка Німеччини і дворазовий володар Суперкубка Німеччини, переможець Ліги чемпіонів УЄФА.

відео дня

Неодноразово критикувався в Україні за те, що продовжував працювати в Росії після російської збройної агресії проти України 2014 року і повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну 2022 року. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність і позбавлений усіх нагород, повідомляє "Вікіпедія".

"Якщо ліцензія анулюється, то, виходить, він має пройти процедуру нового отримання, і він може отримати її в Росії. Ніде не сказано, що це має бути саме громадянин Росії. Мало того, якщо не була передбачена процедура позбавлення, без зміни внутрішнього статуту футбольної асоціації України це неможливо. І, відповідно, суд із високою часткою ймовірності може стати на його бік і поновити його в правах", - стверджує Киласов.

У коментарях теж вирішили єхидно покритикувати Тимощука за його позов.

"А Батьківщину продати за гроші Газпрому це теж справа честі?", "Толік, їдь у Донецьк, відновлювати справжній "Шахтар", "Навіщо Тимощуку це звернення? Що це дасть?", - написали вони.

Тимощук, скрини
Тимощук, скрини
Тимощук, скрини

Нагадаємо, раніше портал ТСН із посиланням на власні джерела повідомив, що скандальний футболіст і колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук намагався за допомогою підроблених документів отримати паспорт громадянина Румунії.

Журналісти припускають, що в такий спосіб Тимощук намагається обійти санкції, які на нього наклала Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України - після того, як той підтримав військову агресію Росії проти нашої країни.

Пізніше колишня дружина спортсмена Надія Навроцька розповіла, що Тимощук дуже давно вирізнявся знатною жадібністю - навіть у спілкуванні з власними дітьми. Як каже жінка, Міа і Ноа вже не один рік ростуть без батьківської уваги в Німеччині з нею.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анатолій Тимощук новини спорту УАФ
Реклама

Головне за день

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіннячко

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіннячко

17:15 Україна
Чи буде масове вислання призовників: що кажуть юристи та чи підтримують у ЄС

Чи буде масове вислання призовників: що кажуть юристи та чи підтримують у ЄС

17:10 Україна
Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтий

Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтий

16:02 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

На 3 знаки зодіаку обрушиться фінансове щастя до кінця квітня: кому пощастить 18263

На 3 знаки зодіаку обрушиться фінансове щастя до кінця квітня: кому пощастить

Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня 5506

Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані 5029

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів 4424

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів

Останні новини

17:15

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіннячко

16:32

Сікорський прямо відповів на закиди РФ про плани Польщі анексувати частину України

16:28

Як позбутися прусаків: забійний лайфхак назавжди позбавить від тарганівВідео

16:17

Чоловікам категорично не можна це робити 26 квітня: важливі прикмети дня

16:12

Нова пасія Мурата Налчаджиоглу підігріла чутки про розставання

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
16:02

Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтийВідео

15:49

Жалібний стариган: Кіркоров зізнався, навіщо насправді спотворює себе пластикою

15:36

У Сумах прогриміли вибухи: росіяни піднімали тактичну авіацію

15:34

"Роздуло. Бройлер": захисниця "Азовсталі" Пташка відповіла ненависникам свого тіла

Реклама
15:24

За прикладом Польщі: у Литві можуть допомогти Україні повернути чоловіків

15:14

Театр Лесі Українки відмовився від режисера-путініста

15:12

Як правильно смажити шашлик, щоб не підгорів: кухар здивував лайфхаком

14:51

"Толік, поїдь у Донецьк": у Мережі висміяли Тимощука за позов проти УАФ

14:44

Вона сказала "Так!": співак Позитив публічно зробив пропозицію Мішель Андраде

14:43

Важке захворювання: молодусі Петросяна поставили діагноз

14:30

Як не угробити телефон, якщо він гальмує: хитрий трюк дасть стовідсотковий результатВідео

14:28

"Європа може померти": Макрон попередив про нові виклики для країн ЄС

13:45

Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки - заява Міноборони

13:31

Усе, як зі Стоцькою: путініст Філіп Кіркоров розповів про свій зв'язок з ескортницею

13:13

Де освятити паску в Києві - точні адреси церков по районах

Реклама
13:07

РФ може завдати масованого удару по Україні: в ЗСУ назвали можливі терміни

12:59

Хочу вибачитися: Алсу розплакалася через те, що підставила свою донькуВідео

12:45

"Роблять усе в дорослій кімнаті": Анастасія Волочкова розповіла про особисте життя доньки

12:34

Тиснуть з усіх напрямків: в ЗСУ оцінили ймовірність оточення Часового Яру

12:20

В українських командирів не було вибору: як ЗС РФ захопили Очеретине - Forbes

12:20

"Показує, як знищує": Єфросиніна розповіла, що війна змінила в її чоловікові

11:45

"Люблю": Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

11:37

"Китай обрав сторону у війні РФ проти України": в США зробили важливу заяву

11:33

Зірка серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУВідео

11:28

З днем народження - душевні привітання і красиві картинки

11:27

Нова виплата українським військовим: хто має право отримати 190 тисяч грн

11:27

"Шукайте миру": Папа Римський закликав Україну до переговорів із РФ

10:59

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму

10:58

Китайський гороскоп на завтра 26 квітня: Собаки - остерігайтеся кави, Щурам - найкращий момент у житті

10:48

Допомога США для України: в Білому домі розповіли, на скільки її вистачить

10:38

Росія заповнює склади зброєю: Пісторіус застеріг Путіна

10:36

Дочка Делона показала, як важкі хвороби змінили його до невпізнання

10:23

Гороскоп на травень для України: астролог назвала 3 міста, на які чекає доленосна подіяВідео

10:04

ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра: деталі від ISW

10:01

Кинули в чорний список: росіяни зацькували путіністку Валерію - причина

Реклама
09:56

Мобілізація в Україні: які документи потрібно нести до військкомату

09:40

Схожі на Patriot 40-річної давності: Світан оцінив, наскільки небезпечні російські ЗРК С-500

09:37

Переговори про припинення бойових дій можуть бути результативнимиПогляд

09:29

Гороскоп на завтра 26 квітня: Близнюкам - зустріч зі старим другом, Риби - все працюватиме проти вас

09:02

Удар по інфраструктурі, є постраждалі: РФ обстріляла Херсонщину та ЧеркащинуФото

08:52

У США скептично оцінюють шанси України на перемогу - Politico

08:35

Церковне свято 26 квітня: що заборонено робити у день святого мученика Василя

08:26

Чи потрібно проходити повторно комісію "обмежено придатним": пояснення юриста

07:31

У ISW назвали другу уражену ЗСУ ціль ракетами ATACMS із таємних поставок США

07:10

Оптична ілюзія для найкмітливіших: треба знайти літеру S за 6 секунд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти