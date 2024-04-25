"Толік, поїдь у Донецьк": у Мережі висміяли Тимощука за позов проти УАФ

У РФ вважають, що Спортивний арбітражний суд (CAS) нібито має стати на бік Анатолія Тимощука в його позові проти Української асоціації футболу.

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Анатолій Тимощук подав позов проти УАФ / Колаж Главред, фото УНІАН

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) нібито зобов'язаний стати на бік футболіста-втікача Анатолія Тимощука в його позові, поданому проти Української асоціації футболу (УАФ). Якийсь професор Російського академічного університету Олексій Киласов у коментарі порталу Bfm заявив, що в УАФ нібито немає причин для санкцій щодо Тимощука.

Колишній гравець донецького "Шахтаря", мюнхенської "Баварії" і "Зеніту" з країни-агресора РФ оскаржує у Швейцарії позбавлення його всіх нагород і тренерської ліцензії в Україні.

Хто такий Анатолій Тимощук? Анатолій Тимощук - футболіст, колишній півзахисник. З 2017 року - асистент головного тренера російського ФК "Зеніт" У складі санкт-петербурзького "Зеніту" чемпіон Росії, володар Суперкубка Росії, володар Кубка і Суперкубка УЄФА. У складі мюнхенської "Баварії" дворазовий чемпіон Німеччини, дворазовий володар кубка Німеччини і дворазовий володар Суперкубка Німеччини, переможець Ліги чемпіонів УЄФА. відео дня Неодноразово критикувався в Україні за те, що продовжував працювати в Росії після російської збройної агресії проти України 2014 року і повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну 2022 року. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність і позбавлений усіх нагород, повідомляє "Вікіпедія".

"Якщо ліцензія анулюється, то, виходить, він має пройти процедуру нового отримання, і він може отримати її в Росії. Ніде не сказано, що це має бути саме громадянин Росії. Мало того, якщо не була передбачена процедура позбавлення, без зміни внутрішнього статуту футбольної асоціації України це неможливо. І, відповідно, суд із високою часткою ймовірності може стати на його бік і поновити його в правах", - стверджує Киласов.

У коментарях теж вирішили єхидно покритикувати Тимощука за його позов.

"А Батьківщину продати за гроші Газпрому це теж справа честі?", "Толік, їдь у Донецьк, відновлювати справжній "Шахтар", "Навіщо Тимощуку це звернення? Що це дасть?", - написали вони.

Нагадаємо, раніше портал ТСН із посиланням на власні джерела повідомив, що скандальний футболіст і колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук намагався за допомогою підроблених документів отримати паспорт громадянина Румунії.

Журналісти припускають, що в такий спосіб Тимощук намагається обійти санкції, які на нього наклала Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України - після того, як той підтримав військову агресію Росії проти нашої країни.

Пізніше колишня дружина спортсмена Надія Навроцька розповіла, що Тимощук дуже давно вирізнявся знатною жадібністю - навіть у спілкуванні з власними дітьми. Як каже жінка, Міа і Ноа вже не один рік ростуть без батьківської уваги в Німеччині з нею.

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