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Зеленський висловився щодо можливості застосування Росією хімічної зброї

20 квітня 2022, 21:41

Ми перевіряємо застосування росіянами хімічної зброї. Ми повинні взяти зразки, які будуть вивчені фахівцями, заявив президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський про застосування Росією ядерної зброї / Офіс президента

Росіяни наразі перевіряють можливість застосування хімічного зброї проти України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для BFM TV.

За його словами, російські війська ще не мобілізували всі свої кошти в цій боротьбі.

Зеленський також звинуватив Росію у використанні нетрадиційної зброї. Зокрема, застосування такої зброї має бути розглянуто в міжнародних судах.

Президент запевняє, що Україна зараз перевіряє застосування росіянами хімічної зброї.

"Ми перевіряємо застосування росіянами хімічної зброї. Ми маємо взяти зразки, які будуть вивчені фахівцями. Тільки тоді ми зможемо сказати, чи використовувалася така зброя і як", - запевнив він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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