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Зеленський влаштував "паті" з шашликами біля багаття для послів та журналістів

21 грудня 2021, 21:02

Усіх запрошених пригощають стравами, вони слухають живу справжню гуцульську музику.

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Зеленський запросив гостей на шашлики / фото скріншот

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський запросив послів і журналістів на неформальне спілкування біля багаття (ватри), пише УНІАН.

Всіх запрошених пригощають стравами, гості слухають живу справжню гуцульську музику.

Володимир Зеленський теж на короткий час відвідав неформальне спілкування. Також деякі посли танцюють і п'ють глінтвейн.

Окремо всім охочим розливають вино. Серед страв також є сирні та м'ясні, і, зокрема, шашлики. Саме дійство відбувається навколо великого багаття.

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Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ в якості альтернативних варіантів щодо переговорів щодо Донбасу бачить підключення до процесу США або ж прямі переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Причому на Заході вважають прийнятним формат діалогу України та Росії на вищому політичному рівні.

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня провів переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і новим канцлером ФРН Олафом Шольцем. Лідери держав домовилися продовжити переговори в рамках нормандського формату, забезпечити виконання домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року, і докласти реальних зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Анкара готова стати посередником у переговорах Росії та України щодо Донбасу. За його словами, турецькій державі вдалося встановити контакт як з Банковою, так і з Кремлем.

Журналісти Bloomberg з посиланням на співрозмовника в адміністрації Байдена повідомляли, що США мають намір надати Росії зустрічні ініціативи щодо ситуації з європейською безпекою. Зокрема, йдеться про вимоги до Москви по Донбасу, пов'язаних з перемир'ям та обміном полоненими.

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