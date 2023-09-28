УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

Анна Ярославська
28 вересня 2023, 09:53 оновлено 28 вересня, 10:54
Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.
Володимир Зеленський, Грант Шаппс
Володимир Зеленський і Грант Шаппс провели переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з оборони Грантом Шаппсом, який прибув до нашої країни з візитом.

Глава держави подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни, повідомляє пресслужба ОП.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу - військову, фінансову, гуманітарну. Спасибі, що ми можемо покладатися на вас", – сказав Зеленський.

відео дня

Глава держави високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дозволяє суттєво розширювати можливості української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Володимир Зеленський, Грант Шаппс
Володимир Зеленський і Грант Шаппс / Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський, Грант Шаппс
Володимир Зеленський подякував Великій Британії за допомогу / Фото: ОП

Співрозмовники також обговорили питання посилення українського ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України і початку переговорів з Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, 31 серпня 53-річний британський політик Бен Воллес подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії. Прем'єр-міністр Ріші Сунак прийняв відставку Воллеса. Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони з 2019 року, після приходу до влади Бориса Джонсона.

Як повідомляв Главред, новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною, незалежно від результатів виборів у США наступного року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський новини Великобританії новини України Грант Шаппс
Реклама

Головне за день

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

09:53 Політика
Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

09:30 Україна
Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

10:35

"Азов" взяв у полон російського командира із солдатами

10:24

Ракетний удар по Миколаєву: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

10:04

"Спланована провокація": путіністка Кудрявцева вийшла в ефір пропагандистського ТБ в кольорах прапора України

09:55

Чисто, ароматно і ніякого нальоту: що кладуть в бачок унітазу

09:53

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:30

Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

09:13

Чи можуть поставки зброї в РФ змінити хід війни: Світан оцінив ризикиВідео

09:01

Дешево і без хімії: як відмити духовку лимонною кислотою

09:00

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – ОгризкоЕксклюзив

Реклама
08:59

ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом та наступають на двох напрямках

08:34

Дальність понад 300 км: у жовтні Іран може домовитися з РФ про передачу ракет - ISW

08:29

Список реформ від США: забаганки наших партнерів чи інтереси України?Погляд

08:21

Іменини 29 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

08:17

Таку картоплю в духовці повинна вміти кожна господиня: новий рецепт смакоти у паніровці

07:58

Росія масово запустила ударні дрони по Україні: ППО знищила 40 БПЛА

07:34

Живуть під звуки сирен: Подоляк заявив, що панічні настрої в Криму наростатимуть

06:42

ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове – ISW

06:22

Лист із реформами від Білого дому: головні вимоги до УкраїниПогляд

05:30

Як зрозуміти, що дівчина тебе не любить: запам'ятайте ці ознаки раз і назавжди

04:45

Гороскоп на жовтень 2023 для Раків: детальний прогноз на місяцьВідео

Реклама
02:10

Як відрізнити церкву Московського патріархату від Київського: варто знати кожному

01:17

Не робіть цього після збільшення губ: топ порад, щоб зняти набряклість

00:01

ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль-Подоляк

27 вересня, середа
23:38

Може вплинути на здоров'я: Україну накрила майже 9-бальна магнітна буря

23:10

Російська співачка боїться, що її іспанську квартиру віддадуть українцям

22:40

Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

22:23

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

21:57

Росія мітить на посаду в ООН: Україна різко вказали на місце агресора

21:44

Вже кілька днів немає новин про один з напрямків фронту: що сталось

21:09

ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

21:02

Баклажани на зиму: швидкий рецепт від Євгена Клопотенко

20:55

До Умерова є питання по сутіПогляд

20:39

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:32

Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

20:25

Як швидко протверезіти: три кроки на шляху до хорошого самопочуття, якщо "перебрав"

20:20

В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ "перемогти" до 2025 року

20:12

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

19:44

Дискваліфікована міс розповіла про свого бойфренда-росіянинаВідео

19:34

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

19:10

Довга війна: які виклики чекають українцівПогляд

Реклама
19:05

"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

18:44

Момент потрапив на фото: шикарну Демі Мур підвело плаття на заході

18:34

Сергій Філімонов. Руками полонених росіян ліпше не торкатися, і ногами тежВідеоблоги

18:11

Понад 7 млн: Шакіру вдруге звинувачують у шахрайстві

18:05

Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ - WSJ

18:04

Від перегріву до дивних SMS: 6 ознак злому вашого телефону

18:04

Зірка "Кріпосної" Цимбалюк розповів, чому розлучився з дружиною

17:45

Злякався і викликав поліцію: російському пропагандисту підкинули страшний подарунок

17:31

Гороскоп на жовтень 2023 для Близнюків: чого чекати у коханні, роботі, фінансахВідео

17:29

"Зупиняють популяцію": Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти