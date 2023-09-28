В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

https://glavred.net/politics/v-ukrainu-pribyl-ministr-oborony-britanii-o-chem-govorili-s-zelenskim-10504144.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський і Грант Шаппс провели переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з оборони Грантом Шаппсом, який прибув до нашої країни з візитом.

Глава держави подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни, повідомляє пресслужба ОП.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу - військову, фінансову, гуманітарну. Спасибі, що ми можемо покладатися на вас", – сказав Зеленський.

відео дня

Глава держави високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дозволяє суттєво розширювати можливості української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Володимир Зеленський і Грант Шаппс / Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував Великій Британії за допомогу / Фото: ОП

Співрозмовники також обговорили питання посилення українського ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України і початку переговорів з Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, 31 серпня 53-річний британський політик Бен Воллес подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії. Прем'єр-міністр Ріші Сунак прийняв відставку Воллеса. Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони з 2019 року, після приходу до влади Бориса Джонсона.

Як повідомляв Главред, новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною, незалежно від результатів виборів у США наступного року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.