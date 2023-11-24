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Україні потрібні 3 перемоги і мова не про бої на фронті - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
24 листопада 2023, 20:30
Ці три політичні перемоги допоможуть стимулювати українців для продовження боротьби проти російських окупантів.
Володимир Зеленський
Україні потрібні 3 перемоги найближчим часом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна робить все, щоб перемогти російських окупантів на фронті. Щоб стимулювати країну для боротьби з РФ необхідно три основних перемоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом.

Він переконаний, що першою такою перемогою має стати виділення допомоги, рішення щодо якої поки не ухвалив Конгрес США.

"Перша - з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна повинна робити все від неї залежне, щоб допомога була", – говорить президент.

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Другою перемогою має стати пакет допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро. Зараз деякі країни продовжують блокувати виділення цього пакету, зокрема - Угорщина.

Третьою перемогою стане початок діалогу про майбутнє членство України в ЄС.

"Це мотиваційний крок для нас, для тих, хто працює, хто навчається, і для тих, хто повинен щодня мотивуватися різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі важливі і найближчим часом ми повинні добитися результату", – сказав Зеленський.

Допомога ЄС Україні

30 жовтня стало відомо про те, що в Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.

Після цього прем'єрміністр ЄС Віктор Орбан накинувся на Євросоюз. Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.

Жозеп Боррель різко відповів скандальному Віктору Орбану - в Євросоюзі Угорщині натякнули на двері. За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

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