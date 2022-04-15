Україна стала героєм для всього вільного світу - Зеленський

Володимир Зеленський висловився про війну з Росією / Офіс президента

Через 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу, заявив під час відеозвернення президент Володимир Зеленський.

"Для тих, хто володіє достатньою сміливістю, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою. Ви всі стали героями. Всі українці, всі усталені Українки, які не здаються. І що переможуть. Які повернуть Україні мир. Я впевнений у цьому", - зазначив гарант.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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