У "Слузі народу" говорять про можливе перейменування – речниця партії такі плани заперечує

У "Слузі народу" говорять про можливе перейменування партії через падіння рейтингів / Facebook sluganarodu.official

У пропрезидентській партії "Слуга народу" уже три місяці обговорюють плани про перейменування. Причина – падіння рейтингів і скандали довкола членів партії.

Про такі плани розповіли у коментарі "Українській правді" декілька співрозмовників із партії.

Джерела заявляють, що такі розмови ведуться уже упродовж довгого часу, особливо на тлі падіння рейтингу. Щодо можливих варіантів вони зазначають, що це "може бути що завгодно з прізвищем Зеленський".

Співрозмовники видання зазначають, що шанси на перейменування зростуть, якщо до виборів з рейтингами "Слуги народу" нічого не змінюватиметься.

При цьому офіційно у партії про перейменування не говорять, а спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук на запитання журналістів спростувала таку інформацію. Вона стверджує, що у партії такі плани ні разу не обговорювалися.

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"Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові "інсайти", – наголосила Палійчук.

Нагадаємо, згідно з новими даними, в Україні рейтинг політичних партій очолює політсила президента Володимира Зеленського − партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,2% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Про це свідчить свіже опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Також раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дануца осоромився в прямому етері. Коли у нардепа запитали про загрозу нової російської агресії і про те, як захищатися Україні, він почав порівнювати ситуацію з "сусідом-ґвалтівником".

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