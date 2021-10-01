Між Києвом і Москвою спалахнув новий конфлікт через перейменування міста в Україні

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У п'ятницю, 1 жовтня, депутати міської ради міста Володимира-Волинського в Волинської області проголосували за перейменування міста у Володимир.

За словами мера міста Ігоря Пальонки, це питання набуло широкого розголосу і має історичне значення для міста, йдеться в повідомленні на сайті міськради Володимира-Волинського.

У підсумку депутати схвалили проект рішення про підтримку ініціативи щодо повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви "Володимир".

Незабаром буде направлено клопотання до Волинської обласної ради Про внесення подання до Верховної Ради України Про повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви Володимир.

Перейменування Володимира-Волинського: реакція РФ

У РФ вже відрегулювали на можливість появи ще одного міста Володимира. Володимир може бути тільки один, і розташований він на території Росії, заявив начальник управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ адміністрації міста Олександр Карпилович.

"Це сучасна держава зі своїм поглядом на світоустрій. Ми можемо побажати їм виключно успіху, але і заодно все-таки, напевно, підняти Історичні аннали, перегорнути Підручники і зрозуміти, що місто Володимир може бути тільки один. І розташований він на території Російської Федерації", - пояснив Карпилович, передає РІА Новості.

Довідка: Володимир-Волинський раніше називався Володимиром, в 1795 році місто увійшло до складу Російської імперії як один з повітових центрів Волинської губернії. Тоді ж він був перейменований, щоб відрізняти його від Володимира-на-Клязьмі.