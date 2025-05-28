США готові завдати максимального удару по Росії - в Держдепі зробили заяву

США готові чинити максимальний тиск на Росію і у Дональда Трампа є достатньо інструментів для примусу диктатора Путіна, наголосили в Держдепі.

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Америка готова чинити максимальний тиск на Росію - Держдеп США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

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США готові ввести екстремальні санкції проти РФ

Законопроєкт щодо РФ вже є сигналом про рішучість США

США готові оперативно посилити тиск на Росію за потреби, і ініціатива в Сенаті щодо впровадження "екстремальних" санкцій проти держави-агресора демонструє рішучість Вашингтона. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox News.

Вона наголосила, що навіть сама поява такого законопроєкту, незалежно від його ухвалення, вже слугує чітким сигналом щодо готовності США діяти. За словами Брюс, незабаром про цю рішучість дізнається і російське суспільство.

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"Це той законопроєкт, який, незалежно від того, що може зробити Сенат, сигналізує про те, що ми готові діяти швидко, що Америка готова чинити максимальний тиск, якщо хочете, на Росію. І у президента в його скриньці з інструментами багато інструментів. Він явно людина, яка має кінцеву мету, і він має намір її досягти. Путін це розуміє", – наголосила речниця Держдепу.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп знову висловив розчарування через масштабні удари РФ по Україні. Попри це, Сполучені Штати поки що утримуються від запровадження жорстких санкцій проти Росії, щоб не зашкодити потенційній угоді.

Тим часом сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав адміністрацію Трампа відповісти на останні повітряні удари з боку РФ і запровадити санкції проти агресора.

За інформацією Politico, Трамп починає втрачати терпіння щодо російського диктатора Путіна, зокрема через його байдужу реакцію на пропозицію щодо перезавантаження відносин після досягнення миру. Проте остаточного рішення щодо подальших кроків президент США ще не ухвалив. Джерело в американській адміністрації зазначило, що Путін ризикує зруйнувати можливість діалогу, яку Трамп досі залишав відкритою.

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