Зеленський зустрівся з лідерами чотирьох країн: у Маріїнському палаці розпочались переговори

Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Маріо Драгі та Клаусом Йоханнісом після їхнього візиту до Ірпеня.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії, які прибули до Києва сьогодні, 16 червня. Зустріч відбулася біля Маріїнського палацу. Про це повідомляє РБК-Україна.
Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Маріо Драгі та Клаусом Йоханнісом після їхнього візиту до Ірпеня.
Усі ці лідери вперше проведуть фізичну зустріч з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.
Також відомо, що у Маріїнському палаці вже розпочалися переговори Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоханнісом.
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Приїзд Шольца, Макрона і Драгі в Україну
Як повідомляв Главред, президент Еммануель Макрон на вокзалі в Києві заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і поїде в Ірпінь.
"Ми несемо послання про підтримку і єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - сказав Макрон.
Вперше про візит прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона заговорили ще минулими вихідними. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.
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