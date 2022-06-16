Зеленський зустрівся з лідерами чотирьох країн: у Маріїнському палаці розпочались переговори

Зеленський зустрівся з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії / РБК-Украина

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії, які прибули до Києва сьогодні, 16 червня. Зустріч відбулася біля Маріїнського палацу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Маріо Драгі та Клаусом Йоханнісом після їхнього візиту до Ірпеня.

Усі ці лідери вперше проведуть фізичну зустріч з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

Також відомо, що у Маріїнському палаці вже розпочалися переговори Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоханнісом.

У Києві розпочались перемовини Зеленського з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Румунії / Телеканал "Дом"

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Приїзд Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Як повідомляв Главред, президент Еммануель Макрон на вокзалі в Києві заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і поїде в Ірпінь.

"Ми несемо послання про підтримку і єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - сказав Макрон.

Вперше про візит прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона заговорили ще минулими вихідними. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.

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