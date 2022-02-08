Призначили нового очільника Київської ОДА: що про нього відомо

Призначено нового голову Київської ОДА / president.gov.ua

У вівторок, 8 лютого, глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Документ був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в президентському указі №48/2022 від 8 лютого 2022 року.

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Василя Володіна.

2 лютого уряд погодив призначення Олексія Кулеби на посаду голови Київської ОДА.

Хто такий Олексій Кулеба

Олексій Кулеба народився в 1983 році в Києві. У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). Потім протягом трьох років був аспірантом Національної академії державного управління при президентові України.

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На громадських засадах працював радником генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва. Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації (КМДА). Останнім часом виконував обов'язки першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Раніше Главред писав про те, що президент України Володимир Зеленський призначивши нового голову Харківської ОДА. Ним став Олег Синьогубов, який до цього очолював Полтавську ОДА. Кабмін погодив призначення Олега Синьогубова на посаду голови Харківської ОДА 15 грудня.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки Харківської ОДА Олександр Скакун заявив, що у зв'язку з повідомленнями про можливу військовій атаці Росії на Українуу Харківській області проводять наради з командуванням усіх підрозділів територіальної оборони. Ситуація на кордоні поки спокійна, проте ризики вже опрацьовані, а небезпечні сценарії враховуються. У терробороні понад 3 тисячі осіб у боєздатному стані, незабаром на кордоні відбудуться навчання.

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