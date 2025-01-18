Маневрує і уникає усіх вимог Путіна: Бульба сказав, чого боїться Лукашенко

Лукашенко розуміє, що його "соціальний договір" із білоруським суспільством базується на одному ключовому принципі: "У нас тихо, у нас немає війни".

https://glavred.net/world/manevriruet-i-izbegaet-vseh-trebovaniy-putina-bulba-skazal-chego-boitsya-lukashenko-10631813.html Посилання скопійоване

Бульба сказав, чого боїться Лукашенко/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: відео

Основні тези Сергія Бульби:

Лукашенко намагається маневрувати й уникати виконання усіх вимог Путіна

Його "соціальний договір" з суспільством базується на принципі: "У нас тихо, у нас немає війни"

Участь Білорусі у бойових діях може зруйнувати цю стабільність

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагається маневрувати й уникати виконання всіх вимог російського диктатора Володимира Путіна.

Він прекрасно усвідомлює, що його "соціальний договір" із білоруським суспільством, особливо після 2020 року, базується на одному ключовому принципі: "У нас тихо, у нас немає війни". Таку думку висловив колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба в інтерв’ю Главреду.

"Якщо білоруські війська почнуть брати участь у бойових діях, і почнуться масові втрати (вантаж 200 і 300), це може призвести до того, що "кришталеву посудину стабільності" в Білорусі розб'ють вщент. Тому він всіляко чинить опір прямій участі Білорусі у війні", – зазначив Бульба.

Також, за його словами, Лукашенко активно заграє з Китаєм. Політик припускає, що саме за наполяганням Китаю з території Білорусі припинилися запуски російських ракет. Китай зацікавлений у Білорусі як у транзитній території для своїх вантажів і проєктів, а також як можливий плацдарм для якоїсь загрози.

"Китай, напевно, знову прораховує ситуацію на кілька кроків уперед, тоді як Лукашенко вважає, що раз Китай його приймає, то все добре. Однак Лукашенко летить до Китаю до 26 січня, тим самим демонструючи підтримку його режиму (хоча після обрання такий візит виглядав би набагато логічніше)", – додав Бульба.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Бульби Главреду про вибори у Білорусі:

Як раніше повідомляв Главред, Сергій Бульба сказав, чи можливе падіння Лукашенка. За його словами, наратив про можливе падіння режиму Лукашенка знаходить відгук на Заході тому, що там не бачать альтернативи Лукашенку.

Також раніше Бульба сказав, якими можуть бути результати виборів в Білорусі. Команда самопроголошеного президента Білорусі визнає, що не всі громадяни країни люблять Лукашенка.

Читайте також:

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред