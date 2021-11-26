"Ми на початку великої війни": Зеленський зробив заяву про боротьбу з олігархами в Україні

Ми на початку масштабного процесу і великої війни - Зеленський / Скріншот трансляції пресмарафону президента на YouTube

В Україні розпочався процес великої війни, пов'язаної з реалізацією курсу на деолігархізацію. Не можна припустити, щоб великий бізнес впливав на засоби масової інформації і політичний процес. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресмарафону 30 питань президенту України він сказав про те, що влада виконує свої обіцянки, і наразі держава на порозі великих процесів і великої війни в ситуації з деолігархізацією.читайте такожКонтроль над грошима і реєстрація лобізму: Україна запустила план щодо боротьби з олігархами

"Ви бачите, що були обіцянки. Деякі з них ми виконали, що стосується деолігархізації - ми на початку великого процесу і великої війни...", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що великий бізнес в країні не повинен впливати на засоби масової інформації і політичний процес.

"Ми її тільки почали. Тут немає нічого особистого - я до великого бізнесу ставлюся з повагою з питання робочих місць. Однак важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа та впливав на політиків. Це дуже важливо, мені здається", - підкреслив Володимир Зеленський.

Реклама