Китай не дозволить РФ програти у війні, у нього своя вигода від цього - Жданов

Китай робитиме все, щоб не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну програти у війні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.
У той же час, на думку Жданова, Китаю вигідно те, що РФ зараз воює і послаблює свій військовий потенціал.
"Головне, що робитиме китайський лідер – він не дозволятиме Путіну програти у війні, але при цьому дозволить Україні завдати Росії достатньої поразки, щоб максимально послабити військовий потенціал РФ. Але програти він не дасть", - каже Жданов.відео дня
Він не виключає, що Китай не заважатиме українським військовим вийти на узбережжя Азовського моря і повернуться на кордони станом на 23 лютого 2022 року.
"Якщо ми анулюємо сухопутний коридор до Криму, це буде поверненням до тих позицій. І тоді вийде, що вся ця прогулянка російських військ нікому не була потрібна. Це просто море пролитої крові. Ми повернемося до вихідних позицій", - вважає Жданов.
Водночас він не виключає, що Пекін може визнати Крим "російським".
"Якщо Китай скаже, що Крим колись був російським, або скаже, що він наполягає на переговорах, і це буде компромісом Пекіна і Вашингтона – що тоді? Ми залишимося біля розбитого корита" - говорить Жданов.
Однак варто відзначити, що у Росії вже немає військового потенціалу і їй вже нічим хвалитися. Єдиною загрозою залишається ядерна зброя РФ. Щоб взяти під контроль цю зброю, потрібно спровокувати Путіна на його застосування. Лише після цього будуть підстави, щоб ввести міжнародних спостерігачів і взяти під контроль ядерку в РФ, каже Жданов.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що північнокорейський Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним . Після зустрічі двох диктаторів Кім Чен Ин заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".
Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин і Путін і як це вплине на війну. Було лише питанням часу вихід співпраці КНДР і Росії в публічну площину. Ще в листопаді США повідомляли, що Пхеньян забезпечував російських окупантів.
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