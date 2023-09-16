Китай не дозволить РФ програти у війні, у нього своя вигода від цього - Жданов

Жданов вважає, що Китай не заважатиме Україні виходити на узбережжя Азовського моря.

https://glavred.net/politics/kitay-ne-pozvolit-rf-proigrat-v-voyne-u-nego-svoya-vygoda-ot-etogo-zhdanov-10501213.html Посилання скопійоване

Китай не дозволить РФ програти у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Китай робитиме все, щоб не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну програти у війні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

У той же час, на думку Жданова, Китаю вигідно те, що РФ зараз воює і послаблює свій військовий потенціал.

"Головне, що робитиме китайський лідер – він не дозволятиме Путіну програти у війні, але при цьому дозволить Україні завдати Росії достатньої поразки, щоб максимально послабити військовий потенціал РФ. Але програти він не дасть", - каже Жданов. відео дня

Він не виключає, що Китай не заважатиме українським військовим вийти на узбережжя Азовського моря і повернуться на кордони станом на 23 лютого 2022 року.

"Якщо ми анулюємо сухопутний коридор до Криму, це буде поверненням до тих позицій. І тоді вийде, що вся ця прогулянка російських військ нікому не була потрібна. Це просто море пролитої крові. Ми повернемося до вихідних позицій", - вважає Жданов.

Водночас він не виключає, що Пекін може визнати Крим "російським".

"Якщо Китай скаже, що Крим колись був російським, або скаже, що він наполягає на переговорах, і це буде компромісом Пекіна і Вашингтона – що тоді? Ми залишимося біля розбитого корита" - говорить Жданов.

Однак варто відзначити, що у Росії вже немає військового потенціалу і їй вже нічим хвалитися. Єдиною загрозою залишається ядерна зброя РФ. Щоб взяти під контроль цю зброю, потрібно спровокувати Путіна на його застосування. Лише після цього будуть підстави, щоб ввести міжнародних спостерігачів і взяти під контроль ядерку в РФ, каже Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що північнокорейський Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним . Після зустрічі двох диктаторів Кім Чен Ин заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин і Путін і як це вплине на війну. Було лише питанням часу вихід співпраці КНДР і Росії в публічну площину. Ще в листопаді США повідомляли, що Пхеньян забезпечував російських окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.