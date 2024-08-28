Іспанія плюнула в обличчя Орбану: Мадрид заблокував важливу пропозицію Угорщини

Іспанія принизила Орбана, не дозволивши угорській компанії, пов’язаній із прем'єром, купити виробника поїздів.

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Іспанія відхилила пропозицію угорської компанії / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Угорська компанія Ganz-Mavag Europe Zrt запропонувала іспанському уряду купити Talgo SA - виробника поїздів. Однак Мадрид відхилив пропозицію через "загрози стратегічним інтересам і національній безпеці", оскільки керівництво цієї компанії пов'язане із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Деталями поділилося агентство Bloomberg із посиланням на заяву іспанського уряду.

У заяві зазначається, що така пропозиція угорської компанії несе "непереборні ризики" для громадського порядку.

Ganz-Mavag належить приватному інвестиційному фонду, що керується державною нафтовою компанією Mol Nyrt., керівництво якої пов'язане з угорським прем'єром.

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Як аргумент, чому варто заблокувати угоду, Іспанія використала тимчасові правила ще з часів пандемії Covid-19. Ці умови дозволяють уряду блокувати поглинання місцевих корпорацій іноземними компаніями з ЄС, а термін дії цих правил закінчиться наприкінці року.

"Невдала угода підкреслює політичну напруженість у Євросоюзі, який звинуватив Орбана в просуванні культури кумівства і корупції. Зі свого боку, угорський прем'єр, чия країна наразі посідає ротаційне головування в раді блоку з 27 держав, відкрито виступив проти допомоги ЄС Україні", — підкреслює агентство.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Що цікаво, ще в березні Ganz-Mavag оголосила про бажання купити іспанську Talgo за 619 млн євро. Серед претендентів була також чеська Skoda Transportation, яка запропонувала "бізнес-об'єднання" двох компаній, але ця пропозиція була відхилена радою директорів іспанської компанії.

Позиція ЄС щодо Угорщини - останні новини

Що цікаво, нещодавно в Єврокомісії стали на сторону України в справі щодо заборони нафти "Лукойлу". Повна картина ситуації показує, що проблем із безпекою поставок нафти немає, тому претензії Угорщини та Словаччини необґрунтовані.

У липні 2024 року Україна вирішила припинити транзит нафти з РФ у Словаччину та Угорщину. Після чого країни почали погрожувати Україні "заходами" у відповідь.

Окрім цього, не секрет, що членство Угорщини в ЄС і НАТО поставили під сумнів. Таким чином Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський різко відреагував на антипольські заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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