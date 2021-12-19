"Хочу Україну і Північний полюс": канадська газета створила карикатуру на Путіна

Володимир Путін "прославився" своїми бажаннями з приводу України / Reuters

Канадське видання The Star потролило президента Росія Володимира Путіна через його бажання захопити Україну.

ЗМІ розмістило на своєму сайті карикатуру на главу РФ.

На зображенні Санта-Клаус читає отриманий лист з бажаннями з Росії.

"Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україна. 2. Північний полюс. В. Путін", - сказано в "листі".

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати військову міць біля кордонів з Україною. Опубліковані нові докази перекидання армійських частин.

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Війська Росії біля кордонів України

Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.

Зустріч Байдена і Путіна по відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО натомість на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.

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