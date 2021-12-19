"Хочу Україну і Північний полюс": канадська газета створила карикатуру на Путіна

ЗМІ потролило бажання Путіна.
Канадське видання The Star потролило президента Росія Володимира Путіна через його бажання захопити Україну.
ЗМІ розмістило на своєму сайті карикатуру на главу РФ.
На зображенні Санта-Клаус читає отриманий лист з бажаннями з Росії.
"Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україна. 2. Північний полюс. В. Путін", - сказано в "листі".
Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати військову міць біля кордонів з Україною. Опубліковані нові докази перекидання армійських частин.
Війська Росії біля кордонів України
Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.
Зустріч Байдена і Путіна по відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО натомість на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.
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