Кількість жертв серед цивільних у десятки перевищує військові втрати

Шмигаль розповів про кількість жертв / УНІАН

Кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню BBC Україна.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

"Кількість цивільних жертв в десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія воює з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що завершити війну РФ проти України можна лише на основі прямих переговорів з Путіним. Зеленський вважає, що в Росії вибудувана система, при якій ніхто нічого не вирішує.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що Порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту переговорів. Спочатку мета переговорів-обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

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