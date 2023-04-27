Жінка купила три будинки в Італії всього за 3 євро: чоловік подумав, що вона "божевільна"

У всіх будинках сім'я планує зберегти якомога більше оригінальних елементів, як всередині, так і зовні.

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Жінка купила 3 будинки за безцінь / Rubia Daniels

Жінка купила три будинки в Італія всього за один євро кожен і має намір переїхати на пенсію в середземноморську країну.

Рубія Деніелс прилетіла на Сицилію через кілька днів після того, як дізналася про схему "будинок за один євро", пише Mirror.

49-річна жінка купила три застарілих історичних будинки і заплатила за них в цілому всього 3 євро (приблизно 122 гривні).

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Вони знаходяться в 10 хвилинах їзди один від одного, і щоб повернути їм колишню славу, необхідно провести роботи на суму 20 000 євро (815 тисяч гривень).

Вона планує перетворити найбільший будинок в оздоровчий центр, інший - в художню галерею, а в найменшому буде жити зі своїм чоловіком під час їх виходу на пенсію.

Рубія сподівається, що після ремонту кожен будинок коштуватиме 30 тис.євро (1,2 мільйона гривень), але вона не планує продавати їх у майбутньому.

Італійська програма "будинок за один євро" була запущена на Сицилії в 2019 році як спосіб допомогти заселити тихі райони, де будівлі прийшли в непридатність і занепали.

Рубія вже робить ремонт / Rubia Daniels

Всі ці будівлі є ремонтопридатними і вимагають інвестицій та важкої роботи, щоб привести їх у належний стан.

"Я зібрала всі свої інструменти, купила генератор і електромойку - на той час мій чоловік вже думав: "ця жінка зійшла з розуму", - зізнається Рубія.

У всіх будинках вони планують зберегти якомога більше оригінальних елементів, як всередині, так і зовні.

"Це чотириповерхова кутова будівля - вона така гарна. Тут все красиво. Коли ви заходите в будинки, ви відчуваєте історію, це неймовірно - як ніби повертаєшся в минуле", - захоплюється своєю покупкою жінка.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що у Канаді ведмідь проник в автомобіль і випив ящик газованої води. Також він пошкодив авто жінки. За словами мешканки Канади Шерон Росел, вона прокинулася від гучного гавкоту собаки і виявила ведмедя, який розбив вікно автомобіля і дістав звідти 69 банок дієтичної коли і апельсинової газованої води.

Також Главред розповідав про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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