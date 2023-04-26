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"Він був для мене всім": собака-герой померла, рятуючи життя господаря

Сергій Кущ
26 квітня 2023, 08:50 оновлено 26 квітня, 08:50
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Чоловік був розбитим, коли дізнався, що його собака Сьогун загинула у вогні.
Собака врятувала господаря ціною свого життя
Собака врятувала господаря ціною свого життя / SWNS

У Великобританії собака-герой загинула, рятуючи життя свого господаря, коли вогонь охопив їхній будинок.

Кевін Рекорд спав, коли його американський бультер'єр на прізвисько Сьогун розбудив його і попередив про пожежу, яка виникла через зарядку електронного скутера, пише Mirror.

Прокинувшись, 43-річний чоловік побачив іскри, що летять від його електроскутера, і через кілька секунд той вибухнув, а полум'я швидко поширилося по квартирі.

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У паніці і дезорієнтації Кевіну вдалося вибратися з охопленої вогнем і димом кімнати. Кевін був розбитий, коли дізнався, що його собака Сьогун загинула у вогні.

"Я абсолютно спустошений від того, що сталося, особливо втратою Сьогуна. Він був для мене всім і загинув, рятуючи моє життя", - зізнався чоловік.

Як виявилося, Сьогун першим побачив пожежу і перестрибнув через Кевіна. Таким чином тварина попередила чоловіка про пожежу.

Зараз Кевін перебуває в реанімації в лікарні, 20 відсотків його тіла вкрито опіками.

"Йому дуже пощастило, що він вибрався. Якби Сьогун не розбудив його, якби Кев проспав ще 10 секунд, все було б зовсім по-іншому", - розповіла сестра постраждалого чоловіка.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що у Канаді ведмідь проник в автомобіль і випив ящик газованої води. Також він пошкодив авто жінки. За словами мешканки Канади Шерон Росел, вона прокинулася від гучного гавкоту собаки і виявила ведмедя, який розбив вікно автомобіля і дістав звідти 69 банок дієтичної коли і апельсинової газованої води.

Також Главред розповідав про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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