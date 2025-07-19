Україна зірвала наступ РФ: Андрющенко повідомив про потужні удари на Запоріжжі

Ситуація складається таким чином, що і друга хвиля наступу окупантів може зазнати провалу.

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Як українські військові завадили успіху окупантів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Андрющенко:

Ворог провалив першу хвилю літнього наступу у Запорізькій області

Україна завдала окупантам серйозної шкоди ударами по розташуванню РФ

ЗСУ намагаються унеможливити успіх другої хвилі наступу окупантів

Окупаційні війська країни-агресорки Росії сподівалися досягнути результатів під час першої хвилі літнього наступу. Однак ворог зазнав провалу. Про це 24 каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, українські сили завадили противнику досягнути бажаного зокрема і за рахунок ударів по розташуванню росіян у Запорізькій області.

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"Прилетіло там знатно, і це не перший і не останній раз. Ми знову зриваємо наступ росіян. Це головне. Деякі деталі ще не можна озвучувати, чекаємо на дозвіл і на те, що всі наші джерела перебуватимуть у безпеці", – сказав Андрющенко.

Українські військові продовжують вживати заходів, щоб унеможливити і другу хвилю наступу окупантів, яка вже розпочалася у Запорізькій області.

"Те саме ми спостерігали в першу хвилю російського наступу. Всі підрозділи, що значною мірою забезпечили її зрив, перебувають, як відзначив він, зараз на місці та продовжують скоординовані дії", - додав Андрющенко.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Нещодавно на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух. У Головному управлінні розвідки МО України повідомили про знищення УАЗ 452.

Раніше також диверсійно-розвідувальна група Легіону "Свобода Росії" проникла на більш як 30 кілометрів вглиб тимчасово окупованої Запорізької області до населеного пункту Велика Білозерка.

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська не можуть утриматися в Малинівці в Запорізькій області, водночас, там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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