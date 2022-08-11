На українців чекає масова бідність: у найближчі три роки ціни зростуть на 61,1%

Що буде з цінами на продукти в Україні - прогноз / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Ціни в Україні у 2022 році зростуть на 31%. Рекордна інфляція відбудеться передусім за рахунок подорожчання продуктів - овочів, фруктів, круп.

Про це йдеться в прогнозах Національного банку України та уряду, які потрапили в розпорядження видання Obozrevatel.

"Це дуже погана новина: за межею злиднів опиниться абсолютна більшість пенсіонерів. Погана ж новина полягає в тому, що наступного року ситуація не зміниться на краще", - пише видання.

Згідно з оцінками, в 2023 році ціни зростуть на 20,7%, а в 2024-му - ще на 9,4%.

"За наступні три роки кумулятивний рівень зростання цін складе 61,1%. Це призведе до масової бідності, в першу чергу постраждають пенсіонери. І справа не лише в тому, що купівельна спроможність виплат обрушиться, вони також в умовах кризи на ринку праці не зможуть знайти роботу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року. Про це 3 серпня повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ. За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Тим часом в Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем. А ось цукровий пісок, навпаки, подорожчав.

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