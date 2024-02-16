Перерахунок пенсій в Україні: кому пощастить і як це робитимуть

В Україні з 1 квітня перерахують пенсії - після підвищення мінімальної зарплати. Зараз певна категорія українців отримує розмір виплати від 2840 грн.

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З квітня очікується підвищення частини пенсій до 3,2 тисячі грн / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 квітня 2024 року буде проведено перерахунок пенсій - після підвищення мінімальної зарплати. Про це йдеться в матеріалі "Обозрєватель".

Наразі певна категорія українців отримує гарантований розмір виплати від 2,84 тисячі грн. З квітня очікується підвищення до 3,2 тисячі грн.

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Повідомляється, що підвищення пов'язане з гарантіями, які були прописані в чинному законодавстві. Приміром, українці, які досягли 65 років і виконали норматив за стажем (30 і 35 років для жінок і чоловіків і жінок відповідно), мають право на пенсію, розмір якої не менше ніж 40% мінімальної зарплати.

На сьогодні мінімальна зарплата становить 7,1 тисячі грн. Пенсія для українців, які виконали зазначені функції, становить від 2,84 тисячі грн. З 1 квітня мінімалка збільшиться до 8 тисяч грн, а гарантований розмір пенсії становитиме вже 3,2 тисячі грн.

Оформлення пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

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