Пенсіонерам в серпні нарахують додаткові 570 гривень: хто отримає надбавку

Пенсійний фонд України нарахує надбавки до пенсій людям віком від 70 років.

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Частині українських пенсіонерів збільшать виплати на 570 грн / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

У серпні частині українців підвищать пенсії

Доплати отримають пенсіонери від 70 років

Виплати не нараховують, якщо основна пенсія перевищує 10 340,30 грн

У серпні частині українців підвищать пенсії. Йдеться про так звані вікові доплати, розмір яких становить 300, 456 та 570 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

На доплату можуть розраховувати пенсіонери, які досягли 70 років і старше. Розмір таких доплат варіюється залежно від віку і становить:

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від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Виплати не призначаються тим, чия основна пенсія перевищує 10 340,30 грн.

Крім цього, доплату призначають не з початку місяця, а з наступного дня після дня народження пенсіонера. Наприклад, якщо день народження людини - 10 серпня, то доплата почне діяти з 11 серпня, і перша виплата за місяць буде здійснена пропорційно до кількості днів.

Також у Пенсійному фонді України зазначили, що доплати є сумарними. Тобто, якщо людині вже було призначено доплату як особі, що досягла 75 років (456 грн), то після досягнення 80-річного віку вона отримає не додаткову нову суму, а різницю - ще 114 грн, щоб загальний розмір доплати склав 570 грн.

Загалом розмір пенсії в Україні залежить від трьох ключових чинників: тривалості страхового стажу, рівня власної заробітної плати, а також середньої зарплати по країні. Формула розрахунку виглядає так: співвідношення індивідуальної зарплати до середньої множиться на кількість років стажу та на 1%, а потім отримане число множиться на середню зарплату за останні три роки.

Наразі середня пенсія в Україні становить 6410,1 грн, проте значна частина пенсіонерів отримує набагато менше. Зокрема, пенсію до 4 тис. грн одержують понад 3,6 млн людей (35,3% усіх пенсіонерів), а до 5 тис. грн - понад 5,7 млн осіб (55,8%).

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, українці з середньою зарплатою у 20 300 грн можуть розраховувати на пенсію лише 5269 грн - менше за середню по країні (6410 грн). Щоб отримувати 11 000 грн пенсії, потрібно мати зарплату понад 42 000 грн.

Також, щоб отримувати пенсію в розмірі 11 000 грн, українець має мати щонайменше 32 роки страхового стажу й "білу" зарплату близько 31 400 грн. При меншому стажі пенсійний вік зміщується: 22–31 рік – вихід у 63, 15–21 рік – у 65.

Як повідомляв Главред, в Україні вперше запровадили єдиний порядок щомісячних виплат пенсій і доплат за судовими рішеннями - як поточних, так і за минулі роки. Тепер пенсіонери зможуть онлайн відстежувати статус таких виплат, а держава зобов’язується погашати борги пропорційно до наявних коштів.

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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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