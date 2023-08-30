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Зростає безробіття і Китай занурюється у демографічну яму - Їжак

Юлія Куришко
30 серпня 2023, 04:50
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У Китаї просто припиняється загальний ентузіазм постійного розвитку і зростає безробіття, вважає Їжак.
Зростає безробіття і Китай занурюється у демографічну яму - Їжак
Експерт розповів про проблеми Китаю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В інтервʼю Главреду експерт з питань міжнародної безпеки, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів, у чому саме у Китаю найбільше провалля та у чому його найбільший дефіцит зараз.

"Проблеми наростали із внутрішнім інвестуванням - наскільки, я розумію, вони почали забагато регулювати там. Ну а головне, що там починається, то це просто припиняється загальний ентузіазм постійного розвитку, зростає безробіття і Китай занурюється у демографічну яму", - вважає експерт.

Олексій Їжак вважає, такою політикою Китаю обмеження народжуваності, зараз виявляється така ситуація: зменшується кількість працездатного населення, і серед працездатного населення, серед молоді дуже багато безробітних.

"І все це, звичайно, створює комплексні економічні проблеми. Я не готовий сказати, що там конкретно у них відбувається, але оскільки проблеми наростали вже давно, і так само, як в інших країнах, ковід створив їм проблеми", - додає аналітик.

Країни по-різному виходили з ковіду. Хтось - інфляційними заходами, а хтось, навпаки, адміністративними.

"Той спосіб, яким Китай виходив з ковіду, (а Китай довше за інші країни тримав обмеження), схоже, загострив проблему. Але я думаю, що чогось конкретного і немає – є те, з чого все почалось. Це, здається, також був ринок нерухомості і попит на нову нерухомість. Але зараз, мені здається, там вже комплексні системні явища, у тому числі пов'язані із ринком праці", - пояснив Їжак.

Дивіться інтервʼю Олексія Їжака Главреду про підсумки саміту БРІКС:

Нагадаємо, що між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні. На саміті в Саудівській Аравії "стала очевидною незгода Китаю з Росією щодо врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні".

У Франції заявили, що Китай постачає "значні військові потужності" Росії. Французькі чиновники розповіли CNN, що Бон мав на увазі як технології подвійного використання, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

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