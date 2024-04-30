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Захищати не будуть: в Польщі різко висловились про повернення чоловіків до України

Юрій Берендій
30 квітня 2024, 19:06
У Польщі зазначають, що не будуть захищати чоловіків-ухилятів на території Польщі і готові допомогти Україні повернути їх у разі офіційного звернення.
Захищати не будуть: в Польщі різко висловились про повернення чоловіків до України
У Польщі різко висловились про повернення чоловіків до України / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Офіційні переговори між офіційним Києвом та Європейським Союзом щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків до України тривають. Водночас, у Польщі закликають до ухвалення на рівні ЄС відповідного рішення щодо видачі дозволів на проживання українським чоловікам віком від 18 до 60 років. Про повідомляє видання WNP.

Зазначається, що у вівторок 30 квітня заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в ефірі TVP Info зазначив, що у випадку офіційного звернення з боку України польський уряд може прийняти рішення про непродовження дозволу на проживання на території Польщі для чоловіків віком від 18 до 60 років.

"Ми точно не будемо захищати ухилянтів", – відповів Шейна.

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Він підтвердив, що у разі такої ситуації переконає главу МЗС Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи. Він також зауважив, що поки немає офіційної позиції з цього питання через відсутність комунікації між урядами України та Польщі.

Водночас, міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша питали про заяву Шейни під час пресконференції після засідання уряду у вівторок, і він підтвердив, що це було однією з тем обговорення на Раді міністрів.

"Якщо Україна звернеться за підтримкою чи допомогою, ми в такому разі завжди надамо підтримку та допомогу", – сказав Косіняк-Камиш. Він додав, що дуже важливо, "щоб це були рішення на європейському рівні".

Він також зазначив, що офіційні переговори між Україною та Європейським Союзом на цю тему тривають.

"Рішення на європейському рівні забезпечать повну ефективність цієї дії, і ми зацікавлені в таких рішеннях", – підкреслив міністр.

Захищати не будуть: в Польщі різко висловились про повернення чоловіків до України
Що відопом про новий закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Україна призупинила консульські послуги військовозобов'язаним за кордоном - повернення чоловіків до України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна не буде в примусовому порядку повертати громадян, які підлягають мобілізації з країн Європейського Союзу.За її словами, оновлення військово-облікових даних має на меті визначити потенційну кількість українців, яких держава могла б мобілізувати.

Згідно з постановою Кабміну №443, військовозобов'язані українці у віці від 18 до 60 років не зможуть отримати або оновити внутрішні та закордонні паспорти в дипломатичних установах України за кордоном.

Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки, сказали у Міністерстві оборони України. Оновити свої військово-облікові дані військовозобов'язані зможуть через консульські установи або електронний кабінет.

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