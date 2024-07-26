Чи закінчиться у РФ військова техніка у 2025 році: відповідь розвідки Естонії

Червень був надзвичайно важким для РФ, коли окупаційна армія втрачала від 1000 до 1800 осіб на добу, каже Антс Ківісельг.

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Чи закінчиться у РФ військова техніка у 2025 році / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

У розвідці Естонії переконані, що країна-агресорка Росія й надалі отримуватиме військову техніку, необхідну для продовження збройної агресії проти України. Про це заявив керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

Він наголосив, що деякі аналітики кажуть, що у Росії закінчується військова техніка, тож наступного року ситуація на фронті почне змінюватися на користь України. Ківіселг не такий оптимістичний.

"Так, на жаль, я не можу підтвердити, що військова техніка Російської Федерації точно закінчиться у 2025 році, тому що у них теж є якісь партнери чи союзники, які все одно будуть виділяти або надсилати їм кошти на ведення війни", - сказав він. відео дня

Крім того, Ківісельг підкреслив, що червень був надзвичайно важким для РФ, коли окупаційна армія втрачала від 1000 до 1800 осіб на добу. З такими втратами відносно важко підтримувати високі темпи наступу.

"Але разом з тим населення в Росії все ще настільки велике, що наразі немає тенденції бачити, що це призведе до великих змін на фронті", – підсумував він.

Що відомо про ERR? Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

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Нагадаємо, на думку The Economist, критичної точки у виснаженні РФ слід очікувати в другій половині 2025 року. Як зазначають аналітики, проблема для Росії полягає в танках та іншій важкій техніці.

Відомо, що армія країни-агресора Росії не припиняє спроб провести активні дії біля населених пунктів Терни та Ямполівка, що на Донеччині. Однак, нещодавній розгром усієї техніки ускладнив ситуацію для ворога.

Крім того, Росія використовує цивільні об'єкти на Запорізькій АЕС та в школах на Донбасі як прикриття для військової техніки.

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