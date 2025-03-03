"Побачимо, що станеться в наступні 48 годин": про що говоритиме Трамп у Конгресі

Президент США планував оголосити про підписання угоди про мінерали, але плани змінилися.

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Про що буде говорити Трамп у Конгресі / Колаж: Главред, фото: ОП, Голос Америки

У Конгресі США запланований виступ президента Дональда Трампа. Але він раптово змінив свої плани і тепер говоритиме не про те, про що планував. Це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє CNN.

Трамп планував доповісти Конгресу про успішну угоду з Україною щодо корисних копалин.

"Ми планували оголосити про цю угоду щодо мінералів, яка мала бути підписана в п’ятницю, і це був би дуже позитивний крок вперед для всіх сторін", - заявив Волц. відео дня

Він зазначає, що підписання цієї угоди було важливим для американських платників, які "пожертвували свої важко зароблені кошти".

"Це був план. Побачимо, що станеться в наступні 48 годин", - підкреслив Волц.

Нагадаємо, очікується, що 4 березня Трамп виступить із промовою після повернення до Білого дому з Конгресу.

Скандал у Білому домі - останні новини

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угода про корисні копалини не була підписана.

Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу. Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

Згодом у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Зазначається, що ця сварка могла бути спланованою, щоб дискредитувати президента України та змусити його піти у відставку.

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Хто такий Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

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